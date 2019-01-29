Teksas'ta Uyuşturucu Satıcılarının Evine Düzenlenen Baskında 5 Polis Yaralandı
1 saat önce
ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde polis, uyuşturucu satıcılarının evine baskın düzenledi.
ABD
'nin Teksas
eyaletinin Houston kentinde polis, uyuşturucu satıcılarının evine baskın düzenledi.
Baskın sırasında çıkan çatışmada, 5 polis memurunun yaralandığı, 3 şüpheliden 2'sinin ise olay yerinde öldüğü bildirildi. Houston Yetkilisi Joe Gamaldi, iki polis memurun kritik durumda olduğunu, diğer üçünün hafif yaralı durumda olduğunu söyledi.
Memurlar, Houston'daki Memorial
Hermann- Texas
Tıp Merkezine alındı.
Teksas Valisi Greg Abbott, "Bu akşam polis memurlarına yapılan korkunç saldırı, hizmetimizin ve cesur polis memurlarımızın, bizi güvende tutmak için her gün canlarını feda etme pahasına çalıştığının göstergesi" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:28 Kaynak: DHA
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