Teksas'taki Göçmen Faciasında Ölü Sayısı 50'ye Yükseldi - Son Dakika
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Teksas'taki Göçmen Faciasında Ölü Sayısı 50'ye Yükseldi

29.06.2022 19:06
Teksas'taki Göçmen Faciasında Ölü Sayısı 50'ye Yükseldi

SAN ANTONİO, 29 Haziran (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletindeki San Antonio kentinde insan kaçakçılığı nedeniyle gerçekleştiği belirtilen toplu katliamın yaşandığı yere plastik çiçekler bırakan bir kadın, 28 Haziran 2022.

SAN ANTONİO, 29 Haziran (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletindeki San Antonio kentinde insan kaçakçılığı nedeniyle gerçekleştiği belirtilen toplu katliamın yaşandığı yere plastik çiçekler bırakan bir kadın, 28 Haziran 2022. Yetkiler, Salı günü yaptıkları açıklamada, ABD'nin orta güney kısmındaki Teksas eyaletinin önde gelen şehirlerinden San Antonio'da Pazartesi günü bulunan "klonlanmış" ve terk edilmiş TIR'da hayatını kaybeden göçmenlerin sayısının 50'ye yükseldiğini belirtti. (Fotoğraf: Nick Wagner/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, San Antonio, Teksas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Teksas'taki Göçmen Faciasında Ölü Sayısı 50'ye Yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Teksas'taki Göçmen Faciasında Ölü Sayısı 50'ye Yükseldi - Son Dakika
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