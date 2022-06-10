Teksas'taki okul saldırısında ekip amiri, telsizi kendisini yavaşlatır diye yanına almamış - Son Dakika
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Teksas'taki okul saldırısında ekip amiri, telsizi kendisini yavaşlatır diye yanına almamış

10.06.2022 18:57
Teksas'taki okul saldırısında ekip amiri, telsizi kendisini yavaşlatır diye yanına almamış

NEW ABD'nin Teksas eyaleti Uvalde kasabasında geçen ay 19 öğrenci ile 2 öğretmenin öldürüldüğü okul saldırısında, polis ekiplerinin amirinin telsizi kendisini yavaşlatır diye yanına almadığı ortaya çıktı.

NEW ABD'nin Teksas eyaleti Uvalde kasabasında geçen ay 19 öğrenci ile 2 öğretmenin öldürüldüğü okul saldırısında, polis ekiplerinin amirinin telsizi kendisini yavaşlatır diye yanına almadığı ortaya çıktı.

Uvalde okul bölgesi polis şefi Pete Arredondo, Texas Tribüne gazetesine verdiği mülakatta, olay günü kendisini ekipleri yöneten sorumlu amir olarak görmediğini, yetkinin üst düzey başka birine devredildiğini düşündüğünü söyledi.

Saldırı günü okula girerken kasıtlı olarak polis telsizlerini de yanına almadığını belirten Arredondo, sebep olarak telsizleri taşımanın kendisini yavaşlatacağına inandığını ve bazı okul binalarında telsizlerin çalışmadığını bildiğini savundu.

Arredondo, okulun içinden cep telefonunu kullanarak taktik malzemeler, keskin nişancı ve sınıf kapısının anahtarlarını istediğini kaydederek, "Her anahtarı denerken dua ediyordum ama hiç biri kapıyı açmadı." dedi.

Saldırganı tahrik etmemek için kapının dışında 40 dakika beklediğini belirten polis şefi, "Ben, o gün kimseye sınıfa girmemesi konusunda talimat vermedim sadece gerekli yardımları istedim." ifadesini kullandı.

Şu ana kadar henüz resmi bir rapor yayımlanmadı

Saldırıyla ilgi New York Times'ın ele geçirdiği soruşturma belgelerinde de polisin bazı kurbanların tıbbi tedaviye ihtiyacı olduğunu bilmesine rağmen koruyucu ekipman bekledikleri için sınıfın içindeki saldırgana müdahaleyi geciktirdiği kaydedildi.

Aynı belgelerde, saldırganın, 6 bin dolardan fazla para harcayarak "AR-15" tipi 2 yarı otomatik silah ve yüzlerce mermi satın aldığı, silahların "cehennem ateşi" denilen tam otomatik gibi çalışan bir özelliği bulunduğu ancak saldırganın bunu kullanmadığı bildirildi.

Saldırıyla ilgili detaylar sürekli güncellenirken, soruşturmayı yürüten yetkililerce polisin müdahalesiyle ilgili şu ana kadar henüz resmi bir rapor yayımlanmadı.

Polis, zamanında müdahale etmemekle eleştiriliyordu

"AR-15" tipi otomatik saldırı silahı ile 24 Mayıs'ta Uvalde kasabasındaki Robb İlkokulu'na saldırı düzenleyen 18 yaşındaki Salvador Ramos, birbirine bitişik iki sınıfa girerek 19 çocuk ve 2 öğretmeni vurarak öldürmüştü.

Uvalde polisi, saldırgan okula girdikten sonra dışarıda bekleyen ailelerin yalvarış ve ısrarına rağmen, 1 saat 17 dakika boyunca müdahale etmemekle eleştiriliyordu.

Teksas Halk Güvenliği Departmanı Direktörü Steven McCraw, saldırıdan sonraki günlerde düzenlediği basın toplantısında eleştirilere cevap vermiş, olay yerindeki komuta merkezinin "çocukların risk altında olmadığını" düşündüğünü, bu nedenle taktik timleri beklediğini söylemişti.

McCraw "O sırada olay yeri komutanı, aktif bir saldırgan durumundan barikatların ardına sığınmış bir bireye geçildiğine inanıyordu. Ancak eldeki bilgilere göre, açıkça o sınıftaki çocuklar risk altındaydı ve saldırgan da hala aktifti. Bu yanlış bir karardı." ifadesini kullanmıştı.

Teksas Senatörü Roland Gutierrez de olay anında sınıftan öğrencilerin acil hat 911'e yaptığı aramaların, okulun etrafındaki ekipleri komuta eden amire iletilmediğinin tespit edildiğini belirtmiş, iletişim kopukluğunu "sistem başarısızlığı" olarak nitelemişti.

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Kaynak: AA

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