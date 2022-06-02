Teksas'taki okul saldırısında polisler arasında iletişim kopukluğu yaşandığı ortaya çıktı - Son Dakika
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Teksas'taki okul saldırısında polisler arasında iletişim kopukluğu yaşandığı ortaya çıktı

02.06.2022 23:10
Teksas'taki okul saldırısında polisler arasında iletişim kopukluğu yaşandığı ortaya çıktı

NEW ABD'de 24 Mayıs'ta Teksas'ın Uvalde kasabasında 19 öğrenci ile 2 öğretmenin öldürüldüğü silahlı saldırıda, polisin saldırgana zamanında müdahale etmemesiyle ilgili tartışmalar sürüyor.

NEW ABD'de 24 Mayıs'ta Teksas'ın Uvalde kasabasında 19 öğrenci ile 2 öğretmenin öldürüldüğü silahlı saldırıda, polisin saldırgana zamanında müdahale etmemesiyle ilgili tartışmalar sürüyor.

Teksas Senatörü Roland Gutierrez, düzenlediği basın toplantısında, olay anında sınıftan öğrencilerin acil hat 911'e yaptığı aramaların, okulun etrafındaki ekipleri komuta eden amire iletilmediğini söyledi.

Gutierrez, saldırı hakkında incelemeleri sürdüren Eyalet Acil Durum Haberleşme Komisyonu'nun, kendisine 911'e yapılan tüm aramaların şehir polisine gittiğini, okul bölgesine bakan Komiser Pete Arrendondo'nun aramalardan haberinin olmadığını söylediğini aktardı.

İletişim kopukluğunu "sistem başarısızlığı" olarak niteleyen Gutierrez, bundan da Teksas Valisi Greg Abbot'ı sorumlu tuttu.

Gutierrez "19 polis okulun koridorunda beklerken 45 dakika boyunca Uvalde polisi 911 çağrısı aldı. Bu aramaların olay yerindeki polislere iletilip iletilmediğini bilmiyoruz. Her seviyede hata var ve Vali Abbott'ın tüm bunlarda suçu var." dedi.

Teksas Halk Güvenliği Departmanı Direktörü Steven McCraw, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, polisin zamanında müdahale etmemesine yönelik eleştirilere cevap vermiş, olay yerindeki komuta merkezinin "çocukların risk altında olmadığını" düşündüğünü, bu nedenle taktik timleri beklediğini söylemişti.

McCraw "O sırada olay yeri komutanı, aktif bir saldırgan durumundan barikatların ardına sığınmış bir bireye geçildiğine inanıyordu. Ancak eldeki bilgilere göre, açıkça o sınıftaki çocuklar risk altındaydı ve saldırgan da hala aktifti. Bu yanlış bir karardı." diye konuşmuştu.

Olay

AR-15 tipi otomatik saldırı silahı ile 24 Mayıs'ta Uvalde kasabasındaki Robb İlkokuluna saldırı düzenleyen 18 yaşındaki Salvador Ramos, aynı sınıftan 19 çocuk ve 2 öğretmeni vurarak öldürmüştü.

Saldırıyla ilgili incelemeler sürerken özellikle çocukların aileleri, polisi saldırgana zamanında müdahale etmemekle suçluyordu.

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Kaynak: AA

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