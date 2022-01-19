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Teksas'taki rehine krizinin çözümünde yerel Müslüman toplum üyeleri destek oldu - Son Dakika

Teksas'taki rehine krizinin çözümünde yerel Müslüman toplum üyeleri destek oldu

19.01.2022 23:31
Teksas'taki rehine krizinin çözümünde yerel Müslüman toplum üyeleri destek oldu

NEW ABD'nin Teksas eyaletinde 15 Ocak'ta bir sinagogda 4 kişinin rehin alınmasıyla ilgili konuşan Teksaslı Haham Nancy Kasten, bu krizin çözülmesi için yerel Müslüman grupların Yahudi toplumu ile yakından çalıştığını söyledi.

NEW ABD'nin Teksas eyaletinde 15 Ocak'ta bir sinagogda 4 kişinin rehin alınmasıyla ilgili konuşan Teksaslı Haham Nancy Kasten, bu krizin çözülmesi için yerel Müslüman grupların Yahudi toplumu ile yakından çalıştığını söyledi.

"Şimdi Demokrasi" (Democracy Now) programına konuşan Haham Kasten, ana akım medyanın, söz konusu krizi "Müslümanların Yahudilere saldırısı" şeklinde çerçevelemesine rağmen kriz sırasında ve sonrasında Müslüman gruplardan çok destek aldıklarını belirtti.

Kasten, "Yerel Müslüman toplum, bu olay nedeniyle şok geçirdi, bize yapabilecekleri bütün destekleri sağladı." dedi.

Özellikle ABD Müslüman toplumunun önde gelen isimlerinden Yaqeen Enstitüsü Başkanı İmam Ömer Süleyman'ın daha olayın en başında kendisini ve eşini arayarak nasıl yardım edebileceğini sorduğunu aktaran Kasten, şunları söyledi:

"Hatta hayatını riske atarak, güvenlik güçlerine rehine krizini çözmede faydası olur düşüncesi ile Colleyville'ye gitti. Teksas'ta özellikle o bölgede Müslümanlara karşı ön yargı vardır, açıkçası bu sebeple eşim ve ben, Ömer Süleyman'a bir şey olur diye endişelendik."

Kasten, Teksas'ta Yahudi toplumunu korumak için özel kanunlar ve girişimler bulunduğu bilgisini paylaşarak, Müslüman toplumunun ise eyalette çıkarılan "Şeriat karşıtı yasa" gibi yanlış anlaşılabilecek yaklaşımlarla daha korunaksız olduğuna dikkati çekti.

"Bundan sonra ne onlar ne de biz aynı olacağız"

Rehine kriziyle ilgili Dini Haber Servisi'ne bir makale kaleme alan Ömer Süleyman da özellikle "saldırganın Müslüman olduğu" yönündeki tahminler üzerine olası yardımı için Yahudi toplumu ile iletişime geçerek desteğini ilettiğini yazdı.

Süleyman, olayı duyar duymaz vakit kaybetmeden aracını olay yerine sürerek, saldırgan ile devam eden pazarlıkta yardımcı olabilmek amacıyla sinagogun karşısındaki güvenlik güçlerince komuta merkezi olarak kullanılan kiliseye ulaştığını aktardı.

"Cezai soruşturma devam ettiği için detayları yazamam." diyen Süleyman, daha sonra rehinelerin sağ olarak kurtarılmasını, kendisiyle birlikte kilisede bulunan diğer Müslüman toplum üyelerinin de gözyaşları içinde karşıladığını kaydetti.

Süleyman, "Ancak bundan sonra ne onlar ne de biz aynı olacağız. Yahudi toplumu komşularımız sinagoga giderken daha fazla korku içinde olacak. Tepkilerden korkan Müslümanlar da camilerde güvenliklerinden endişe duyacaklar." ifadesini kullandı.

Teksas'taki rehine krizi

Teksas'ın Colleyville kentindeki bir sinagogda, 15 Ocak Cumartesi silahlı bir saldırgan 4 kişiyi rehin almıştı. Rehinelerden biri 7 saatin, 3'ü ise 11 saatin ardından serbest kalmıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ölü ele geçirilen saldırganın 44 yaşındaki İngiltere vatandaşı Malik Faysal Ekrem olduğunu açıklamıştı.

Ölü ele geçirilen saldırganı kimin öldürdüğüne ilişkin ise detay paylaşılmadı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Teksas'taki rehine krizinin çözümünde yerel Müslüman toplum üyeleri destek oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Teksas'taki rehine krizinin çözümünde yerel Müslüman toplum üyeleri destek oldu - Son Dakika
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