Teksas'taki saldırıda bir çocuk sınıfta ölü taklidi yaparak kurtulduğunu belirtti

Teksas'ın Uvalde kasabasında 19 öğrenci ve 2 öğretmenin öldürüldüğü Robb İlkokulu'ndaki silahlı saldırıda bir öğrencinin ölü taklidi yaparak kurtulduğu ortaya çıktı.

CNN'e konuşan 11 yaşındaki Miha Cerrillo, sınıfta film izledikleri bir sırada okula saldırganın girdiğinin anlaşılmasından sonra öğretmenlerden birinin hemen sınıfın kapısını kilitlemek istediğini ancak kapının dibinde beliren saldırganın kapının camından ateş açtığını söyledi.

Cerrillo, öğretmenin kapıyı kilitleyemeden geri çekildiğini ve o sırada aniden içeri giren saldırganın "iyi geceler" diyerek öğretmeni vurduğunu belirtti.

Daha sonra saldırganın ikinci öğretmeni ve sınıf arkadaşlarını hedef aldığını aktaran 11 yaşındaki öğrenci, mermilerin havada uçtuğunu, bazı parçaların başına ve omzuna çarptığını kaydetti.

Cerrillo, saldırganın ardından iç kapıdan bitişikteki sınıfa geçtiğini, oradan da çığlıklar ve silah sesleri duyduğunu, sesler kesildikten sonra ise saldırganın yüksek sesle müzik dinlediğini ifade etti.

O sırada vurulan öğretmenlerinin cep telefonundan polis acil hattını aradığını söyleyen Cerrillo, saldırganın geri dönmesinden korkarak, etrafında vurulan sınıf arkadaşlarının kanını üzerine sürerek ölü numarası yaptığını anlattı.

Ölü numarası yaparak yattığı zamanın kendisine 3 saat gibi geldiğini anlatan Cerrillo, bir ara dışarıda polis sesleri duyduğunu söyledi.

Haberde, Cerrillo'nun mülakat sırasında ağlayarak niye seslerini duyduğu polislerin içeriye kendilerini kurtarmadığını sorduğu kaydedildi.

Kamera karşısında konuşmaya korkan Cerrillo'nun havanın sıcak olmasına rağmen battaniyeye sarılmış halde CNN yapımcısına yaşadıklarını aktardığı ve annesinin saldırıdan bu yana uyuyamayan kızının travma geçirdiğini söylediği ifade edildi.

Annesinin ayrıca "mucize bebek" dediği Miah'ın karnında bir tümörle doğduğu, doktorların kendilerine fazla yaşamaz dediği halde 3 yaşında tümörü çıkarmak için kapsamlı bir ameliyat geçirdiği bilgisini paylaşarak, "Şimdi mucize bebek ifadesinin doğru olduğuna daha fazla inanıyorum." dediği aktarıldı.