Teksas'taki Silahlı Saldırısından Derin Üzüntü Duyan Çin, ABD'den Vatandaşlarının İnsan Haklarını Etkili Şekilde Korumas - Son Dakika
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Teksas'taki Silahlı Saldırısından Derin Üzüntü Duyan Çin, ABD'den Vatandaşlarının İnsan Haklarını Etkili Şekilde Korumas

25.05.2022 22:33
Teksas'taki Silahlı Saldırısından Derin Üzüntü Duyan Çin, ABD'den Vatandaşlarının İnsan Haklarını Etkili Şekilde Korumas

BEİJİNG, 25 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin'in ABD'de sürekli meydana gelen ölümcül silahlı saldırıların yol açtığı ağır kayıplardan üzüntü duyduğunu belirtirken, Teksas'taki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlere baş...

BEİJİNG, 25 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin'in ABD'de sürekli meydana gelen ölümcül silahlı saldırıların yol açtığı ağır kayıplardan üzüntü duyduğunu belirtirken, Teksas'taki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlere baş sağlığı, ailelerine taziye, yaralıların ailelerine ise acil şifa dileklerini ilettiklerini belirtti. Wang ayrıca, ABD tarafından kendi halkının insan haklarını etkin şekilde korumasını istedi.

Wang açıklamayı, günlük basın toplantısında, 18 yaşından küçük silahlı bir saldırganın Salı günü ABD'nin güneyindeki Teksas'ta bir ilkokulda 19 çocuk ve iki yetişkini öldürmesinin ardından yaptı. "Yaşam hakkı en büyük insan hakkı ve ırk ayrımcılığı en büyük adaletsizlik" diyen Wang, ABD'nin silahlı saldırı, ırk ayrımcılığı ve insan hakları açığı alanında sicilin en kötü olan ülke olduğunu vurgulayarak, "ABD hükümetinin son on yılda bu sorunları çözmek için somut hiçbir şey yapmadığına" dikkati çekti. Wang, "ABD federal hükümeti son 25 yıldır tek bir silah kontrol yasası çıkarmayı başaramadı ve Martin Luther King'in 'Bir hayalim var' sözünün üzerinden yaklaşık 60 yıl geçti, ancak George Floyd'un 'Nefes alamıyorum' şeklindeki sözlerinin ardındaki acımasız gerçek hala hafızalarda" dedi.

ABD hükümetinin, Amerikan halkının insan haklarının sistematik olarak ihlal edilmesine kayıtsız kaldığını belirten Wang, bu ülkenin ancak insan hakları kisvesi altında başka ülkelere yönelik nedensiz saldırılara ve müdahalelere meraklı olduğuna işaret etti. "Bu tam olarak, ABD'nin insan haklarına verdiği sözde önemin tamamen ikiyüzlü ve boş olduğunu gösteriyor" diyen Wang, ABD hükümeti kendi halkının insan haklarını umursamazken, diğer ülkelerdeki insan haklarını gerçekten nasıl umursayacağını sorguladı. "ABD'yi Amerikan halkının insan haklarını ciddiye almaya ve en kısa sürede dünyaya bir Amerikan insan hakları raporu sunmaya çağırıyoruz" diyen Wang, ABD tarafını Amerikan halkının yaşamlarını korumak ve korku, silahlı saldırı ve ırk ayrımcılığına maruz kalmama hak ve özgürlüklerinden yararlanmalarını sağlamak için etkili tedbirler almaya çağırdı.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Teksas'taki Silahlı Saldırısından Derin Üzüntü Duyan Çin, ABD'den Vatandaşlarının İnsan Haklarını Etkili Şekilde Korumas - Son Dakika


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