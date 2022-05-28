Teksas Valisinden, okul saldırısıyla ilgili çelişkili bilgi veren polise eleştiri - Son Dakika
Üye Girişi

Teksas Valisinden, okul saldırısıyla ilgili çelişkili bilgi veren polise eleştiri

28.05.2022 04:50
Teksas Valisinden, okul saldırısıyla ilgili çelişkili bilgi veren polise eleştiri

NEW Teksas Valisi Greg Abbott 21 kişinin hayatını kaybettiği Uvalde'deki okul saldırısıyla ilgili, olayın detayları hakkında polisten aldığı çelişkili bilgilerle "yanıltıldığını" kaydetti.

NEW Teksas Valisi Greg Abbott 21 kişinin hayatını kaybettiği Uvalde'deki okul saldırısıyla ilgili, olayın detayları hakkında polisten aldığı çelişkili bilgilerle "yanıltıldığını" kaydetti.

Saldırıyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Abbott, güvenlik kuvvetlerinin okulda zanlıya müdahale için ne kadar bekledikleri konusunda çelişkili ifadeler verilmesine "kızdığını" belirtti.

Abbott daha önce, saldırıya anında müdahale edildiğine ilişkin ilk raporla ilgili hayal kırıklığını paylaşarak, polisin zanlıyı "ortadan kaldırmak" için neden daha agresif adımlar atmadığının "temeline inileceği" konusuna vurgu yaptı.

Vali bununla birlikte bu tür saldırıların önlenmesi için eyalette silah kontrol önlemlerinin artırılması yönündeki tüm çağrıları reddetti.

Uvalde Belediye Başkanı Don McLaughlin de kolluk kuvvetlerinin farklı raporları karşısında en az vali kadar "şaşkına döndüğünü" ifade etti.

Valiye protesto

Uvalde kasabası sorumluluk bölgesinde olan Teksaslı Demokratik Senatör Roland Gutierez de Vali Abbott'un basın toplantısını bölerek bir an önce silah kullanımının kısıtlanması yönünde bir yasa çıkarılması için valiyi özel oturum başlatmaya çağırdı.

Abbott'a "Meslektaşlarım özel bir oturum istiyor. Bunun için yarın bir mektup alacaksın." dedikten sonra salonu terk eden Gutierez, gazetecilerin sorusu üzerine, Vali Abbott'u sorunları çözmede "samimi olmadığı" gerekçesiyle eleştirdi.

Senatör Gutierez, "Olaydan sonra insanları nasıl hizmetlerin beklediğinden bahsetmek sadece saçmalık. Ben kimsenin silahını elinden almak istemiyorum. Ama kısıtlama getirmemiz lazım." dedi.

YORUMLAR
500
ABD Ulusal Silah Birliği, silahlı okul saldırısının ardından silahlanma kongresi düzenliyor ABD Ulusal Silah Birliği, silahlı okul saldırısının ardından silahlanma kongresi düzenliyor Her 100 kişiye 120,5 silahın düştüğü ABD, bireysel silahlanmada dünyada ilk sırada Her 100 kişiye 120,5 silahın düştüğü ABD, bireysel silahlanmada dünyada ilk sırada
Kaynak: AA

Senatör, Teksas, Silah, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Teksas Valisinden, okul saldırısıyla ilgili çelişkili bilgi veren polise eleştiri - Son Dakika


Son Dakika
00:50 Dün gelen zamdan sonra bugün bir yenisi daha geldi! Benzin 25 lirayı, motorin ise 24 lirayı geçti
00:48 Emekli maaşı kadar nafaka ödeyen adam isyan etti: Çok zorlanıyorum
00:36 Metropoll araştırmadan dikkat çeken sonuçlar! Erdoğan'ı onaylamauanların oranı 47.3 olarak belirlendi
00:14 Zelenski'den "gıda krizi" uyarısı: Temmuz ayında felaketin büyüklüğü anlaşılacak
23:49 Uzmanlar uyardı! İzmir'de 1945 yılının sıcaklık rekoru kırılacak!
23:44 Esnaflar arasında yaşanan silahlı çatışmayla ilgili 18 kişi tutuklandı!
23:29 Türkiye'nin Suriye'deki sınır ötesi operasyonlarına Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan destek: Orada olanlara kayıtsız kalamazlar
23:10 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap verdi: Politik dedikodu ve sistematik yalan üretiyor
22:25 Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto'dan yeni NATO açıklaması! Türkiye'nin şartına olumlu bakıyorlar
21:57 Erdoğan'ın dava açtığı CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan yeni paylaşımlar geldi: Bu vakıf kimin Erdoğan?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 04:56:15. #1.13#
SON DAKİKA: Teksas Valisinden, okul saldırısıyla ilgili çelişkili bilgi veren polise eleştiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement