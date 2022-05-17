TEKSİF Genel Başkanı Irgat, Ağrı'da konuştu - Son Dakika
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TEKSİF Genel Başkanı Irgat, Ağrı'da konuştu

17.05.2022 18:39

Türkiye Tekstil, Örme ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikası (TEKSİF) Genel Başkanı Nazmi Irgat, "Bu ülkenin bir ferdi ve sorumlu insanları olarak elbette ki ülkemize, vatanımıza ve insanımıza sahip çıkmak boynumuzun borcudur.

Türkiye Tekstil, Örme ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikası (TEKSİF) Genel Başkanı Nazmi Irgat, "Bu ülkenin bir ferdi ve sorumlu insanları olarak elbette ki ülkemize, vatanımıza ve insanımıza sahip çıkmak boynumuzun borcudur." dedi.

Beraberindekiler kentte gelen TEKSİF Genel Başkanı Irgat, sendikalarının il temsilciliği önünde üyeleriyle sohbet etti. Sendika üyeleri burada bir süre halay çekti.

Genel Başkan Irgat, burada yaptığı konuşmada, sendikaların, işçilerin birliği olduğunu, bulunduğu yere istikrar kazandırdığını ve iş yerlerine sahip çıktığını söyledi. Sendikanın, çalışanların kendini ifade etme biçimi olduğunu dile getiren Irgat, şöyle konuştu:

"Sendika, geleceğe güvenle bakacak bir işçi kitlesi oluşturmaktır. Kararlı, azimli, dolayısıyla bu ülkenin kalkınması ve büyümesi için alın teri döken insanlarsınız. Biz işimizi ve iş yerimizi namusumuz gibi koruruz ama ülke kanunları ve çalışma hayatı mevzuatları ne ise onların uyulması ve güvenli bir biçimde çalışarak geleceğimize gevenle bakacak bir atmosferin, bir yaşantının ve bir hayatın sağlanmasını istiyoruz. 'Sendika geliyor fabrika kapatırım' anlayışını şiddetle reddediyorum." diye konuştu.

Irgat, devletin, ülkenin her bölgesine çeşitli teşvikler sağladığını, sendikalı olmanın anayasal bir hak olduğunu ve kanunlarla korunduğunu anlattı.

Hiçbir zaman yılgınlığa düşmeyeceklerini ve insanca çalışmak için çalışma ortamı oluşturmak istediklerini ifade eden Irgat, "Bu ülkenin bir ferdi ve sorumlu insanları olarak elbette ki ülkemize, vatanımıza ve insanımıza sahip çıkmak boynumuzun borcudur." diye konuştu.

Irgat ve beraberimdekiler daha sonra kurdele keserek sendika temsilciğini hizmete açtı.

TEKSİF Genel Başkanı Irgat, Ağrı'da konuştu
TEKSİF Genel Başkanı Irgat, Ağrı'da konuştu
TEKSİF Genel Başkanı Irgat, Ağrı'da konuştu
TEKSİF Genel Başkanı Irgat, Ağrı'da konuştu

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Kaynak: AA

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