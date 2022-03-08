TEKSİF Genel Başkanı Nazmi Irgat, Kadınlar Günü programında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Tekstil, Örme ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikası (TEKSİF) Genel Başkanı Nazmi Irgat, "Kadına yönelik şiddet olaylarının içinde bulunan her kimse, aciz ve ahlaksız kişidir. Bu olayları ne yazık ki toplumsal bir ayıp olarak görüyorum." ifadesini kullandı.

TEKSİF'ten yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Irgat, bir otelde düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü programında, kadına yönelik artan şiddet olaylarına işaret ederek, sadece bu yılın ocak ayında 26 kadın cinayeti işlendiğini belirtti.

Bu olayların artmasından toplum olarak utanç duyduklarını ifade eden Irgat, "Kadına yönelik şiddet olaylarının içinde bulunan her kimse, aciz ve ahlaksız kişidir. Bu olayları ne yazık ki toplumsal bir ayıp olarak görüyorum." değerlendirmesini yaptı.

TEKSİF olarak din, dil, ırk ayrımı gözetmeden cinsiyet ayrımcılığının karşısında olduklarını belirten Irgat, "Tacize, baskıya, ötekileştirmeye her zaman karşı çıktık. Sadece karşı çıkmakla da kalmadık nerede ve ne koşulda olursa olsun kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığa karşı mücadele ettik, etmeye de devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

İstanbul Sözleşmesi'ni de önemsediğini vurgulayan Irgat, sözleşmeden Türkiye'nin çekilmesini de doğru bulmadığını kaydetti.

Kadınlarda, işsizlik oranlarının yüksek olduğunu da aktaran Irgat, kadınların iş hayatında karşılaştığı zorlukları da aktardı.