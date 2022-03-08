TEKSİF Genel Başkanı Nazmi Irgat, Kadınlar Günü programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

TEKSİF Genel Başkanı Nazmi Irgat, Kadınlar Günü programında konuştu Açıklaması

08.03.2022 13:01
TEKSİF Genel Başkanı Nazmi Irgat, Kadınlar Günü programında konuştu Açıklaması

Türkiye Tekstil, Örme ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikası (TEKSİF) Genel Başkanı Nazmi Irgat, "Kadına yönelik şiddet olaylarının içinde bulunan her kimse, aciz ve ahlaksız kişidir.

Türkiye Tekstil, Örme ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikası (TEKSİF) Genel Başkanı Nazmi Irgat, "Kadına yönelik şiddet olaylarının içinde bulunan her kimse, aciz ve ahlaksız kişidir. Bu olayları ne yazık ki toplumsal bir ayıp olarak görüyorum." ifadesini kullandı.

TEKSİF'ten yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Irgat, bir otelde düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü programında, kadına yönelik artan şiddet olaylarına işaret ederek, sadece bu yılın ocak ayında 26 kadın cinayeti işlendiğini belirtti.

Bu olayların artmasından toplum olarak utanç duyduklarını ifade eden Irgat, "Kadına yönelik şiddet olaylarının içinde bulunan her kimse, aciz ve ahlaksız kişidir. Bu olayları ne yazık ki toplumsal bir ayıp olarak görüyorum." değerlendirmesini yaptı.

TEKSİF olarak din, dil, ırk ayrımı gözetmeden cinsiyet ayrımcılığının karşısında olduklarını belirten Irgat, "Tacize, baskıya, ötekileştirmeye her zaman karşı çıktık. Sadece karşı çıkmakla da kalmadık nerede ve ne koşulda olursa olsun kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığa karşı mücadele ettik, etmeye de devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

İstanbul Sözleşmesi'ni de önemsediğini vurgulayan Irgat, sözleşmeden Türkiye'nin çekilmesini de doğru bulmadığını kaydetti.

Kadınlarda, işsizlik oranlarının yüksek olduğunu da aktaran Irgat, kadınların iş hayatında karşılaştığı zorlukları da aktardı.

YORUMLAR
500
Vali Günaydın'dan Kadınlar Günü'nde bir ilk Vali Günaydın'dan Kadınlar Günü'nde bir ilk 'Sınırları Aşan Kadınlar'ın ilham verici hikayeleri Aras Kargo kadın çalışanlarıyla buluştu 'Sınırları Aşan Kadınlar'ın ilham verici hikayeleri Aras Kargo kadın çalışanlarıyla buluştu

Kadınlar Günü, Türkiye, Emekçi, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TEKSİF Genel Başkanı Nazmi Irgat, Kadınlar Günü programında konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
12:56 Son Dakika: Galatasaray-Barcelona maçına Fransız hakem Bastien atandı
12:41 Magazine bomba gibi düşmüştü! Gülşen'in konserde kucağına oturduğu kişi Tolga Sezgin çıktı!
12:33 Çağlar Söyüncü'nün Chelsea'den alacağı rakam dudak uçuklattı!
12:11 Dünyada insanların en çok gördüğü rüyanın hangisi olduğunu biliyor musunuz? Siz de o rüyayı görmüş olabilirsiniz
12:09 Çay ocağında 'çayı niye eksik getirdin' kavgası, bıçaklı saldırıya dönüştü: İşletmeci baba-oğul ölümün eşiğinde
12:05 İngiliz medyası iddia etti! Rus istihbaratçılara göre savaş çoktan kaybedildi
12:00 Terim'den geri vites! Taraftarı umutlandıran sözler: Bir kez daha Galatasaray'a gelirim, kupayla giderim
11:57 Ukrayna lideri Zelenski'den geri adım: Kırım ve Donbass cumhuriyetlerinin tanınmasını tartışabiliriz
11:45 Devlet Bahçeli, "yağ krizi"nin sorumlusunu buldu: Orkestra şefi CHP!
11:19 8 Mart Kadınlar Günü'nde çarpıcı anket: Kadınlar temel ihtiyaçlara erişemiyor, şiddet görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 13:09:56. #1.13#
SON DAKİKA: TEKSİF Genel Başkanı Nazmi Irgat, Kadınlar Günü programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement