Tekstil alanında yenilikçi fikirlerin yarışacağı etkinliğe başvurular başladı

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin (UTİB), inovasyon kültürüne katkıda bulunmak ve yeni girişimleri sektöre kazandırmak amacıyla bu yıl 12'ncisini düzenlediği "Techxtile Start- Up Challenge" için proje başvuru süreci başladı.

UTİB'den yapılan açıklamaya göre, Techxtile Start-Up Challenge'a katılacak girişimciler, 20 Ekim'e kadar projelerini online şekilde kayıt ettirebilecek.

Yarışmaya, 18 yaşını tamamlamış öğrenciler ve mezunlar proje başvurusu yapabilecek.

Araştırmacı, akademisyen, kamu veya özel kurum çalışanları, girişimci adayları, inovasyon yapan ekipler ile start-up sahipleri veya kurucularının da proje gönderebileceği yarışmaya, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile özel şirket sahipleri veya kurucuları da katılabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Türkiye'nin inovasyon ve girişimciliğe verdiği önemin son yıllarda arttığını belirtti.

Girişimcilik hareketinin tabana yayılmasının önemli olduğunu vurgulayan Engin, şunları kaydetti:

"Üniversite ve sanayi iş birliğinin güçlendirilmesinin yanı sıra sanayiciler ile start-up'ların beraber çalışacağı ortamlara da aracılık eden Techxtile Start-Up Challenge, sektörün ve alanlarının uzman isimlerinin eğitmen, konuşmacı ve jüri olarak katılımıyla da girişimcilik ekosistemine önemli katkı sağlıyor. Sürecin başından finaline kadar geçen süreçte verilen eğitimler ve yapılan çalışmalar, özellikle genç girişimciler ve girişimci adayları için başlı başına bir ödül niteliğinde."

Techxtile Start-Up Challenge'a dair ayrıntılı bilgilere ve program takvimine "techxtile.net" internet sayfasından ulaşılabiliyor.