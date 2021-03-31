Tekstil atıkları geri dönüşümle yeniden kazandırılacak - Son Dakika

Adıyaman Belediyesi, yeni bir uygulamayı daha hizmete koyarak, eski tekstil ürünlerinin yeniden dönüştürülebilmesi için kent merkezine tekstil atık kumbaraları yerleştirdi.

Temiz bir Adıyaman hedefine hızlı adımlarla ilerleyen Adıyaman Belediyesi, kullanılmayan giysi, ayakkabı ve diğer tekstil atıklarının geri dönüşüm yoluyla yeniden kazandırılması için şehrin 156 noktasına tekstil atık kumbarası koydu.

Özel bir geri dönüşüm firması ile imzalanan protokol ile hayata geçirilen proje hakkında bilgi veren yetkililer, hedeflerinin sıfır atık olduğunu dile getirdi.

Yetkililer, "Adıyaman Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz çevreci projelerle şehrimizi örnek bir il haline getirdik. Tıpkı katı atık depolama tesisi ve diğer çalışmalarımız gibi tekstil atıkları için de kolları sıvayarak, ilimizde tekstil atıklarının toplanarak yeniden dönüştürülmesi için şehir genelinde belirlenen 156 noktaya kumbara yerleştirdik. İnşallah bu çevreci projelerle hem doğayı koruyacağız, hem de çocuklarımızın çevre ve geri dönüşüm bilinciyle erken yaşta tanışmasını sağlayacağız" diye konuştu.

Yetkililer ayrıca vatandaşlardan kullanılmış giysi, kemer, çanta ve ayakkabı gibi tekstil atıklarını şehrin birçok noktasına kurulan kumbaralara atarak geri döşüm yoluyla yeniden dönüştürülmesine katkı sunmalarını istedi. - ADIYAMAN