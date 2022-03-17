Tekstil atıkları parka dönüşecek

? Saat 12.00 sıralarında Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi'nde yapılan tanıtıma Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Yakup Balcı, Nuran Uslu, Tahir Özçınar, Ali Ünal, Çevre Kontrol Koruma Müdürü Arzu Kirezli katıldı.

Burada konuşan Helvacıoğlu, "Vatandaşlarımızın kullanmadığı tekstil atıklarını Keşan'ımızda 104 noktada bulunan tekstil kumbaralarımız ile topluyoruz. Tekstil atıklarını belediyemizin lisanslı firması kumbaralardan toplayarak geri dönüşüme yolluyor. Geri dönüşüm kumbaralarımız ile hem tekstil atıklarımızı topluyor, elde edilen gelir ile de temalı park kazandırmayı hedefliyoruz. Çalışmamız ile hem çevreyi koruyacak hem de çocuklarımıza yeni yaşam alanı kazandıracağız. Kumbaralarımıza atacağınız her ürün vatandaşlarımıza hizmet olarak geri dönecek! Kullanılmış giysi, ayakkabı, çanta, oyuncak, tüm tekstil ürünleri sıfır atık projemiz kapsamında kumbaralarımızda toplanacak. Tekstil ve kullanılmayan eşyalar şehrimize temalı parklar, sosyal yardım, ihtiyaç sahiplerine sıfır tekstil ürünü, yakacak, gıda gibi ürünler ve semt sahaları gibi şehrimize birçok destek olarak geri dönecek. Keşan içinde 82, mücavir alanlarımızda 22 olmak üzere toplamda 104 geri dönüşüm noktasından kumbaralarımıza ulaşabilirsiniz. Örnek projeler ile Keşan'ımızı buluşturmaya devam ediyoruz." dedi.

Mustafa Helvacıoğu'nun konuşmasının ardından açılış kurdelesi kesildi.