Tekstil atölyesi alev alev böyle yandı
1 saat önce
Tekstil atölyesi alev alev böyle yandıKİLİS - Kilis'te Suriyelilere ait tekstil atölyesinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 01:46 Kaynak: İHA
Tekstil atölyesi alev alev böyle yandı
KİLİS - Kilis
'te Suriyelilere ait tekstil atölyesinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte söndürüldü.
Gece saatlerinde Kazım Karabekir
Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan
meydanına yakın 4 katlı binanın altında Suriyelilere ait tekstil atölyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden bina sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine İtfaiye
ekipleri, AFAD
ekipleri, sağlık ekipleri ile polis ekipleri gönderildi. Polis
olay yerini kontrol altına alarak kimseyi yaklaştırmadı. İtfaiye ekipleri kepenkleri ve duvarlara balyozlarla kırarak yangına müdahale etti. Binadakiler tahliye edilirken, yangın 1 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı. Yangında maddi zarar gelirken, ölen ve yaralanan olmadığı öğrenildi. İtfaiye yangının çıkış nedenini belirlemeye çalışıyor. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
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