Tekstil atölyesinde alevlere teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekstil atölyesinde alevlere teslim oldu - Son Dakika

Tekstil atölyesinde alevlere teslim oldu

7 saat önce

Denizli'de bir tekstil atölyesinde çıkan yangın paniğe neden olurken, yangında ciddi miktarda maddi hasar meydana geldi.

Tekstil atölyesinde alevlere teslim oldu, System.String[]

Denizli'de bir tekstil atölyesinde çıkan yangın paniğe neden olurken, yangında ciddi miktarda maddi hasar meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Denizli Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesi Atmaca Sokak üzerinde bulunan tekstil atölyesinde gece saatlerinde yangın meydana geldi. Çıkan yangın büyük paniğe neden olurken Burhan Polat'a ait olduğu belirlenen tekstil atölyesinde dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri yangına bir yandan müdahale edip diğer yandan itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Dört bölgeden gönderilen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangının gece saatlerinde çıkması ise can kaybının önüne geçti. Yangın sonucu atölyede ciddi miktarda maddi hasar oluştu.


Polis olay ile ilgili inceleme başlattı. - DENİZLİ

Burhan Polat, Pamukkale, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:27 Kaynak: İHA
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