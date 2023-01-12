Tekstil atölyesinde buhar kazanı patladı - Son Dakika
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Tekstil atölyesinde buhar kazanı patladı

12.01.2023 17:46

Tekstil atölyesinde buhar kazanı patladı Bağcılar'da bir tekstil atölyesinde ütü buhar kazanı patladı.

Tekstil atölyesinde buhar kazanı patladı

İSTANBUL - Bağcılar'da bir tekstil atölyesinde ütü buhar kazanı patladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çevrede büyük panik yaşandı. Patlamada binadan düşen parçalar ve vatandaşların panikle kaçışmaları güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, Yıldıztepe Mahallesi Bağcılar Caddesi üzerinde yaşandı. 5 katlı binanın 4'üncü katında bulunan tekstil atölyesindeki ütü buhar kazanı, büyük bir gürültü ile patladı. Patlamada ölen yada yaralanan olmazken, çevrede büyük panik yaşandı. Binadan aşağı düşen parçalardan kaçmaya çalışan vatandaşlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri patlamanın ardından binada tehlike oluşturan paçaları topladı. Patlama sırasında binadan düşen parçaların aşağıda park halinde bulunan araçlara hasar verdiği görüldü.

Cadde tamamen trafiğe kapatılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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Bağcılar, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekstil atölyesinde buhar kazanı patladı - Son Dakika

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