Son Dakika Haberleri: Tekstil atölyesinde çıkan yangın korkuttu
Son Dakika Güncel Tekstil atölyesinde çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Tekstil atölyesinde çıkan yangın korkuttu

7 saat önce

Kağıthane'de 4 katlı bir tekstil atölyesinin en üst katında çıkan yangın binanın çatısına sıçradı.

Tekstil atölyesinde çıkan yangın korkuttu, System.String[]

Kağıthane'de 4 katlı bir tekstil atölyesinin en üst katında çıkan yangın binanın çatısına sıçradı. Çatı kısa sürede alevler içerisinde kalırken, çatıdan düşen parçalar vatandaşlara panik yaşattı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan Mahallesi Yayla Sokak'ta 4 katlı bir tekstil atölyesinin en üst katında meydana geldi. Henüz neden çıktığı bilinmeyen yangın, atölyedeki kumaş parçalarının tutuşmasıyla çatıya sıçradı. Çatı kısa süre içerisinde alev topuna döndü. Yangında patlamalar meydana gelirken, çatıdan düşen parçalar bina çevresindeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi geldi. Yangın çıktığı esnada tekstil atölyesinde bulunan çalışanlar kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarken, itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

Yangına ilk müdahaleyi kendisinin yaptığını söyleyen İsmail Aydın, "Yangını görür görmez yangın tüpü alarak yangına müdahale ettim. İki tane yangın tüpü boşaltarak yangının yayılmasını önledim" dedi.

(İHA)

Kağıthane, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 06:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arda Turan'ı otel vatandaşı mağdur etti
Mobil tandır, Batman tanıtım fuarına damga vurdu Durakta fenalaşarak düşen kişiye metrobüs çarptı Esenyurt'ta taciz iddiasına meydan dayağı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 01:12:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekstil atölyesinde çıkan yangın korkuttu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]