Tekstil atölyesinde fırtına dehşetini yaşadılar: O anlar kamerada - Son Dakika

Hadımköy'de fırtınaya tekstil atölyesinde çalışırken yakalanan işçilerden birinin üzerine kapı düştü, diğer işçilerin bulunduğu yemekhanenin camına ise büyük parça isabet etti. Korku filmlerini aratmayan o anlar ise kameraya yansıdı.

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren şiddetli fırtınada, bir çok evin çatısı uçmuş ve çok sayıda araç zarar görmüştü. Fırtınanın yaşandığı güne dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Fırtınaya Hadımköy'deki tekstil atölyesinde çalıştıkları sırada yakalanan işçiler adeta kabusu yaşadı. İşçilerden bir tanesinin üzerine kapı düştü, diğer işçilerin de bulunduğu yemekhanenin camına büyük bir parça isabet etti. Korku filmlerini aratmayan o anlar ise kameraya saniye saniye yansıdı.

ÜZERİNE KAPI DÜŞEN İŞÇİ ADETA ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Kimliği öğrenilemeyen işçi atölyedeki işini yaptığı sırada fırtına aniden bastırdı. Fırtınanın şiddetine dayanamayan kapı işçinin üzerine düştü. Yıkılan kapı şans eseri işçinin önünde bulunan demirin üzerine yıkılınca işçi kazayı küçük sıyrıklarla atlattı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

YEMEKHANENİN CAMINA BÜYÜK PARÇA İSABET ETTİ, İŞÇİLER ZOR KURTULDU

Aynı gün içerisinde yemekhanede bulunan işçiler yaşanan fırtınayı camdan izlemeye başladı. Bu sırada uçuşan devasa bir parça yemekhanenin camına isabet etti. O sırada cam kenarında oturan bir kişi, parçalanan camdan şans eseri kurtuldu. Neye uğradığını şaşıran genç bulunduğu bölgeden uzaklaşırken, o anlar kameraya yansıdı.

(Batuhan Toprak/İHA)