Tekstil atölyesinde korkutan yangın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tekstil atölyesinde korkutan yangın - Son Dakika

Tekstil atölyesinde korkutan yangın

23 dakika önce

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir tekstil atölyesinin bodrum katında çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Tekstil atölyesinde korkutan yangın, System.String[]

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir tekstil atölyesinin bodrum katında çıkan yangın paniğe sebep oldu.


Edinilen bilgilere göre, Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi Yıldız Caddesi'ndeki 5 katlı bir tekstil atölyesinde elektrik sisteminde meydana gelen arıza yangına neden oldu. Alevlerin bir anda işletmeyi sarması üzerine çalışanlar kendini dışarı attı. Civardakilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangından etkilenen olmazken, her ihtimale karşı 112 Acil Servis ekipleri de olay yerinde hazır bulundu. Mahalleliye korku dolu anlar yaşatan yangınla ilgili emniyet ekipleri inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, İtfaiye, Kapaklı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kocaeli'de bir kadın üçüncü kattaki balkondan dükkanın tentesine düştü
E-5'te araç yandı, trafik durma noktasına geldi Üniversite öğrencisi genç kız kaldığı apartta ölü olarak bulundu Yabancı uyruklu genç kızın tarlada doğurduğu bebek hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 18:51:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekstil atölyesinde korkutan yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]