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Son dakika haberleri: (SAMSUN)Tekstil atölyesinde yangın paniği - Son Dakika

Son dakika haberleri: (SAMSUN)Tekstil atölyesinde yangın paniği

04.02.2022 08:26

Son dakika habere göre (SAMSUN)Tekstil atölyesinde yangın paniği Samsun'da bir tekstil atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

(SAMSUN)Tekstil atölyesinde yangın paniği

SAMSUN - Samsun'da bir tekstil atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinde bulunan bir tekstil atölyesinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, atölyenin yemekhane bölgesinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek alandaki bezlere sıçradı. Yangının 112 acil servise bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından yapılan incelemede ilk belirlemelere göre yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edildi.

Yangının, atölyenin diğer bölgelerine sıçraması ihtimaline karşı tekstil çalışanları makinelerin üzerlerini kapattılar. Olay, maddi hasarlı olarak atlatıldı.

Son dakika haberleri: (SAMSUN)Tekstil atölyesinde yangın paniği
Son dakika haberleri: (SAMSUN)Tekstil atölyesinde yangın paniği
Son dakika haberleri: (SAMSUN)Tekstil atölyesinde yangın paniği
Son dakika haberleri: (SAMSUN)Tekstil atölyesinde yangın paniği
Son dakika haberleri: (SAMSUN)Tekstil atölyesinde yangın paniği
Son dakika haberleri: (SAMSUN)Tekstil atölyesinde yangın paniği

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İtfaiye, Samsun, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: (SAMSUN)Tekstil atölyesinde yangın paniği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: (SAMSUN)Tekstil atölyesinde yangın paniği - Son Dakika
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