Tekstil atölyesinde koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Manisa'nın Kula İlçesinde 2 vardiyada Bin kişinin çalıştığı tekstil atölyesinde Koronavirüs (Kovid-19) karşı tedbirler alınarak üretime devam ediliyor.

Kula'da faaliyetlerine devam eden ve yerel istihdamda önemli bir paya sahip olan Akar Tekstil, Dünya genelinde üretimin düşmesine rağmen üretimini arttırarak devam ediyor.

Akar Tekstil, Koronavirüsün etkilerinin alınan tedbirler sayesinde aşarak ülke ekonomisine yıllık 60 Milyon Euroluk ihracat katkısı sağlıyor.

11 Bin metrekarelik kapalı alanda faaliyetlerine devam ettiklerini belirten Akar Tekstil Şubeler Koordinatörü Mert Erciven, üretim alanlarında kişisel hijyen ve mesafe kurallarına uyulduğunu, dezenfekte çalışmaları sayesinde de korumanın sağlandığını belirtti.

Erciven, Kulamızda faaliyet gösteren Akar Tekstil firmamızda Bin kişiye istihdam sağlanmaktadır. Günlük rutin haline getirdiğimiz kontrollerimiz ve dezenfekte çalışmalarımız devam etmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi üretimimiz tüm süratiyle devam etmekte, Ülke ekonomisine Kula'dan katkı sağlamaktayız. Dünya genelinde salgın haline gelen Kovit-19 (Koronavirüs) salgını için tüm tedbirlerimizi aldık ve üretmeye devam edeceğiz diye konuştu.

Akar Tekstil İşyeri Hemşiresi Ayşegül Sevinç, çalışanlar ile ilgili olarak alınabilecek tüm tedbirleri aldıklarını, ilgili personel ile sürekli olarak kontrollerini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sevinç açıklamasında, "Dışarıdan gelen konusunda uzman firma ile gerekli dezenfekten çalışması yapılıyor. Günlük olarak rutine döndürdüğümüz ateş ölçümü yapılarak personelin sürekli takibi yapılıyor. Alınan tedbirler sayesinde üretimimize devam ediyoruz. Bu sayede de ülke ekonomisine ve İlçe ekonomisine katkı sağlıyoruz." dedi.