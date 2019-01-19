Son Dakika Haberleri: Tekstil Atölyesinde Ölü Bulunan 3 Gencin Cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan Alındı

Tekstil Atölyesinde Ölü Bulunan 3 Gencin Cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan Alındı

1 saat önce

Bayrampaşa'da bir iş yerinde dün akşam saatlerinde ölü bulunan ve soba zehirlenmesinden şüphelenilen 3 gencin cenazesi Bitlis'e götürülmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı.

Tekstil Atölyesinde Ölü Bulunan 3 Gencin Cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan Alındı, System.String[]
Bayrampaşa'da bir iş yerinde dün akşam saatlerinde ölü bulunan ve soba zehirlenmesinden şüphelenilen 3 gencin cenazesi Bitlis'e götürülmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bayrampaşa'da bulunan bir iş yerinde meydana gelmişti. İddiaya göre tekstil üzerine olduğu söylenilen iş yerinde kalan Hakan Güneş(15), Yakup Yıldız(17), Cuma Çiftçi (22)ve Ümit Güneş(15)'ten haber alamayan yakınları iş yerine geldi. İçeri girdiklerinde aynı zamanda akraba olan 4 gencin hareketsiz yattığı gören yakınları ambulans ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Hakan Güneş, Cuma Çiftçi ve Yakup Yıldız'ın öldüğünü belirledi. Ümit Güneş ise tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü. Ölen gençlerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na getirildi. Otopsi işlemleri biten gençlerin cenazeleri aile yakınları tarafından alınarak Bitlis'in Mutki ilçesine götürülüyor.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:38 Kaynak: İHA

Bayrampaşa, Adli Tıp Kurumu, 3. Sayfa
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