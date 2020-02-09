Tekstil atölyesinde yangın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tekstil atölyesinde yangın - Son Dakika

Tekstil atölyesinde yangın

7 saat önce

Denizli'nin Buldan ilçesinde tekstil atölyesinde çıkan yangın paniğe sebep oldu.

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Denizli'nin Buldan ilçesinde tekstil atölyesinde çıkan yangın paniğe sebep oldu.


Edinilen bilgiye göre, Buldan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki 2 katlı binada bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı. Alevlerin iş yeri içerisinde dumanlar oluşturmasıyla paniğe sebep oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yarım saatlik müdahalenin ardından yangın söndürüldü. Yangın maddi hasarla atlatılırken yaralanan veya ölen olmadı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Denizli, Buldan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 06:59 Kaynak: İHA
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