Tekstil atölyesinde yangın - Son Dakika
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Tekstil atölyesinde yangın

6 saat önce

Tekstil atölyesinde yangın Antalya'da bulunan bir tekstil atölyesinde çıkan yangında çok sayıda dikiş makinesiyle malzemeler zarar gördü.

Tekstil atölyesinde yangın

ANTALYA - Antalya'da bulunan bir tekstil atölyesinde çıkan yangında çok sayıda dikiş makinesiyle malzemeler zarar gördü.

Side Mahallesi 1594 sokakta bulunan turizm şirketinin bodrum katında bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı. Cüneyt Kutun'a ait Manavgat Tekstil isimli iş yerindeki yangın Antalya Büyükşehir belediyesi Manavgat İtfaiye birimine bağlı ekiplerin müdahalesi sonucunda söndürülürken, yangında atölyede bulunan çok sayıda dikiş makinesi, klima, dikiş malzemeleri ve dikilmek için hazırlanan malzemeler zarar gördü.

Yangın sırasında mesai bittiği için iş yerinde çalışan kimsenin bulunmadığı bildirilirken, itfaiye ekiplerince yapılan incelemelerde yangının fişte takılı olarak bırakılan ütü veya başka bir elektrikli aletten kaynaklanmış olabileceği belirtildi.

Tekstil atölyesinde yangın

Side Mahallesi, Antalya, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:25 Kaynak: İHA
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