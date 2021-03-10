Son dakika haberi | Tekstil atölyesindeki kavga kamerada
10.03.2021 09:58
Son dakika gündem haberi: Zeytinburnu'nda, bir tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.
Zeytinburnu'nda, bir tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Yumrukların konuştuğu kavga cep telefonu kameralarına yansıdı.
Olay, Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalışanlar arasından henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma bir süre sonra yumruklu kavgaya dönüştü. Bir süre sonra taraflar birbirlerine girmeye başladı. Kavgayı ayırmak için, araya kadınlar girdi ancak başarılı olamadı. Kavga cep telefonu kameralarına yansıdı.
(Medeni Topaloğlu/İHA)
Son Dakika Kan donduran Mervenur Polat cinayetinde 5 zanlı tutuklandı Son Dakika: Türkiye'de 10 Mart günü koronavirüs nedeniyle 67 kişi vefat etti, 14 bin 556 yeni vaka tespit edildi Koronavirüse yakalanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hastaneye kaldırıldı Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Adem Bozkurt ölü bulundu Meteoroloji uyardı! 7 kente kuvvetli kar yağışı geliyor Bilim Kurulu toplantısı başladı! Masada üç kritik konu var Son Dakika: Erdoğan ve Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üçüncü ünitenin temelini attı Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, "Çocukları vurmayın, beni vurun" diye yalvardı