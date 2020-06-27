Tekstil atölyesindeki patlama - Detaylar (2) - Son Dakika

Tekstil atölyesindeki patlama - Detaylar (2)

İstanbul Valiliği, Bahçelievler'deki tekstil atölyesinde, ilk belirlemelere göre gaz sıkışmasından kaynaklandığı belirlenen patlamada, yabancı uyruklu bir kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin hafif yaralandığını açıkladı.

İstanbul Valiliği, Bahçelievler'deki tekstil atölyesinde, ilk belirlemelere göre gaz sıkışmasından kaynaklandığı belirlenen patlamada, yabancı uyruklu bir kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin hafif yaralandığını açıkladı.

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İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nden (GAMER) alınan bilgilere göre, saat 04.55'te Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi 62 numaradaki bir tekstil atölyesinde, ilk belirlemelere göre gaz sıkışmasından dolayı patlama meydana geldiği belirtildi.

Olay yerine itfaiye, 112 sağlık ekibi ve polis sevk edildiği aktarılan açıklamada, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının söndürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, binanın üst katlarından panik halinde dışarı çıkarken hafif yaralanan 10 kişinin, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildiği, yabancı uyruklu bir şahsın da hayatını kaybettiği bildirildi.

Binada yangın sonrası soğutma çalışmalarının tamamlandığı ve tedbir amaçlı tahliye çalışması yapılarak binanın boşaltıldığı belirtilen açıklamada, olayla ilgili inceleme ve soruşturma yürütüldüğü aktarıldı.

Ekiplerin çalışmaları devam ediyor

Bu arada, patlama sırasında yaşamını yitiren yabancı uyruklu kişinin cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Patlamanın meydana geldiği olay yerinde belediye ve İGDAŞ ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, patlama nedeniyle yola savrulan metal ve moloz parçalarını temizledi. Çalışmaların ardından Mimar Sinan Caddesi yeniden trafiğe açıldı.

Belediye ekipleri, 12 dairenin bulunduğu binanın olay yerinde bekleyen bazı sakinlerine yiyecek ve içecek ikramı yaptı.

Olay yerinde bekleyen bina sakinlerinden Hatice Ağca ve küçük kızı Zümra Melike Ağca, patlama sırasında evlerinden acil olarak çıktıkları için muhabbet kuşlarını alamadıklarını itfaiye ekiplerine bildirdi.

Binanın birinci katındaki daireye giren ekipler, "Nane" ve "Lord" isimli iki muhabbet kuşunu kafesiyle beraber alarak, küçük kıza ve annesine teslim etti.

Bahçelievler, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 13:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekstil atölyesindeki patlama - Detaylar (2) - Son Dakika

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