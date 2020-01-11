Tekstil atölyesindeki yangın drone ile görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekstil atölyesindeki yangın drone ile görüntülendi - Son Dakika

Tekstil atölyesindeki yangın drone ile görüntülendi

14 dakika önce

Başakşehir'de 4 katlı tekstil atölyesinde çıkan yangın drone ile görüntülendi.

Tekstil atölyesindeki yangın drone ile görüntülendi, System.String[]

Başakşehir'de 4 katlı tekstil atölyesinde çıkan yangın drone ile görüntülendi. Yükselen dumanlar gökyüzünü kaplarken olay yerine giden bir itfaiye aracı yolda devrildi.

Yangın Başakşehir'de 4 katlı bir tekstil atölyesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Atölyenin 3'üncü ve 4'üncü katı alevler içerisinde kalırken olay yerine çok ayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken olay yerine gitmeye çalışan bir itfaiye aracı ise yolda devrildi. Devrilen araçtaki itfaiye erleri şans eseri yaralanmadı.

Dumanlar gökyüzünü kaplarken yangın ve itfaiyenin çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

(Serdar Ünal - Armağan Yılmaz/iha)

Başakşehir, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 11:50 Kaynak: İHA
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