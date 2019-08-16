Son Dakika Haberleri: Tekstil atölyesindeki yangın korkuttu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Tekstil atölyesindeki yangın korkuttu

31 dakika önce

Ümraniye'de 4 katlı binanın dördüncü katında bulunan tekstil atölyesinde çıkan yangın korkuttu.

Tekstil atölyesindeki yangın korkuttu, System.String[]
Ümraniye'de 4 katlı binanın dördüncü katında bulunan tekstil atölyesinde çıkan yangın korkuttu. İtfaiye ekipleri yangına merdivenle dışarıdan müdahale ederken içeride kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Ümraniye Adem Yavuz Mahallesi'ndeki Koç Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın dördüncü katındaki tekstil atölyesinde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına merdivenle dışarıdan müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken binada kimsenin olmaması nedeniyle faciadan dönüldü, çevredeki vatandaşlar derin bir nefes aldı.

Sokakta esnaflık yapan vatandaşlar, binada kimsenin olmadığını ve itfaiyenin kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale ettiğini söyledi. - İSTANBUL
Yavuz Mahallesi, Ümraniye, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


HATAY - Seyir halindeki tır alev alev yandı
ABD'de suçsuz yere 26 yıl hapis yatan kişiye 7,2 milyon lira tazminat ödenecek Yangında alevlerin ortasında kalan yaşlı çift, hayatını kaybetti TIR uçurumdan yuvarlandı, sürücüyü ekipler kurtardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 17:12:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekstil atölyesindeki yangın korkuttu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]