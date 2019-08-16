Son Dakika Haberleri: Tekstil atölyesindeki yangın korkuttu
Son Dakika Yerel Haber

Tekstil atölyesindeki yangın korkuttu

37 dakika önce

Tekstil atölyesindeki yangın korkuttuİSTANBUL - Ümraniye'de 4 katlı binanın dördüncü katında bulunan tekstil atölyesinde çıkan yangın korkuttu.

Tekstil atölyesindeki yangın korkuttu
İSTANBUL - Ümraniye'de 4 katlı binanın dördüncü katında bulunan tekstil atölyesinde çıkan yangın korkuttu. İtfaiye ekipleri yangında merdivenle dışarıdan müdahale ederken, içeride kimsenin olmaması sayesinde faciadan dönüldü.
Ümraniye Adem Yavuz Mahallesi'ndeki Koç Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın dördüncü katındaki tekstil atölyesinde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına merdivenle dışarıdan müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, binada kimsenin olmaması sayesinde faciadan dönüldü, çevredeki vatandaşlar derin bir nefes aldı. Sokakta esnaflık yapan vatandaşlar, binada kimsenin olmadığını ve itfaiyenin kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale ettiğini söyledi.
Ümraniye, İtfaiye, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Taksim Meydanı'nda deprem simülasyon tırına yoğun ilgi
TIR uçurumdan yuvarlandı, sürücüyü ekipler kurtardı İSTANBUL - ÜMRANİYE'DE 16 KATLI BİNADA YANGIN (2) Aşiret kızıyla fotoğrafını Facebook'a yükleyen genç, kurşun yağmuruna tutuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 17:33:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekstil atölyesindeki yangın korkuttu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]