Son Dakika Haberleri: Tekstil dünyasının iş adamları Çırağan Sarayı'nda bir araya geldi
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Tekstil dünyasının iş adamları Çırağan Sarayı'nda bir araya geldi

56 dakika önce

Türk iş dünyasının lider isimleri İstanbul'da düzenlenen 'İş Liderleri Forumu'nda bir araya geldi.

Tekstil dünyasının iş adamları Çırağan Sarayı'nda bir araya geldi, System.String[]

Türk iş dünyasının lider isimleri İstanbul'da düzenlenen 'İş Liderleri Forumu'nda bir araya geldi. Tekstil sektöründe sürdürülebilirliğe dikkat çeken The Woolmark Company'nin Global Strateji Danışmanı Peter Ackroyd, "Burada perakendecilerle bir araya gelmek istiyoruz. Oluşturduğumuz farkı göstermek istiyoruz. Bugün sürdürülebilirlikten bahsedeceğiz yün tek sürdürülebilir elyaftır "dedi.


Tekstil ve beyaz eşya sektöründe faaliyet gösteren iş dünyasının liderleri, Çırağan Palace Kempinski'de gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi. İş Liderleri Forumu vesilesiyle, tekstil sektörü ve beyaz eşya sektörünün önde gelen marka liderlerinin aralarında bulunduğu 40'a yakın iş adamı sektörün geleceğini konuştu. The Woolmark Company, 12. Moda konferansında merinos yününün çevreye zarar vermeyen ve sürdürülebilir özelliklerine dikkat çekti. Konferans kapsamında modanın gelişen trendleri, hazır giyim sektörünün dönüşümü, sürdürebilirliğin önemi konuşulurken alınması gereken sorumluluklara vurgu yapıldı. The Woolmark Company'nin Global Strateji Danışmanı Peter Ackroyd konuşmacı olarak yer aldığı seminerde merinos yününün çevreye zarar vermeyen özelliklerinden, sağlığa yararlarından ve bu elyafın inovatif kullanım alanlarına dikkat çekti.


"Yün tek sürdürülebilir elyaftır"


Woolmark ile fark göstermek istediklerini vurgulayan The Woolmark Company'nin Global Strateji Danışmanı olan Peter Ackroyd, "Woolmark uluslararası bir markadır. Yün üretimi dünyada zaten uluslararasıdır. Bizde burada perakendecilerle bir araya gelmek istiyoruz. Oluşturduğumuz farkı göstermek istiyoruz. Bugünde burada sürdürülebilirlikten bahsedeceğiz. Yün tek sürdürülebilir elyaftır. Gerçek anlamda sürdürülebilirliğe sahip olan tek elyaf yündür. Bugün burada bir çok marka olacak ve hepsi de bu temaya odaklanıyor olacaklar. Dünyada da bu tema şuanda ön plana çıkıyor. Türkiye de yakın temasta bulunmak istiyor. Asya, Avrupa ve özellikle Çin'e gitmelerinden ziyade burada çok büyük üreticiler var. Bizde onlarla yakın temas kurmak istiyoruz. Türkiye tüketici merkezlere çok yakın dolayısıyla burada tutabilmek istiyoruz" dedi.


"Logomuz tüketiciye kalite ve güven vermektedir "


Konferansta konuşan The Woolmark Company İş geliştirme ve Lisanslama Koordinatörü Gülay Gökbayrak, "Türkiye'deki Avusturalya merinos yünü ile üretim yapan iplikçisi, konfeksiyoncusu, kumaş üreticileri ile birlikte araştırma ve geliştirmeye yönelik olarak faaliyetler göstermekteyiz. Aynı zamanda eğitim kurumlarına da eğitimini devam ettirmekte olan öğrencilerimize merinos yününü yakından tanımaları yönünde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Logomuzun anlamı tüketicini gözünde kalite güven sembolüdür. Dolayısıyla mağazadan Woolmark logolu bir ceket alan tüketicinin logomuza bakarak arkasındaki bütün üretim süreçlerini onaylayan bir süreç işlemektedir" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

İstanbul, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:54 Kaynak: İHA
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