Tekstil fabrikası alev alev yandı - Son Dakika
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Tekstil fabrikası alev alev yandı

31.03.2022 15:24
Tekstil fabrikası alev alev yandı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Olay, Çorlu - Çerkezköy yolu üzeri Yulaflı Mahallesi mevkiinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Henüz nedeni bilinmeyen yangında, tekstil fabrikasının çatı kısmından yoğun şekilde alevler yükseldi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alındığı bildirildi. - TEKİRDAĞ

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Tekirdağ'da tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor Tekirdağ'da tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor TEKİRDAĞ'DA FABRİKA YANGINI TEKİRDAĞ'DA FABRİKA YANGINI

Çerkezköy, Tekirdağ, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekstil fabrikası alev alev yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekstil fabrikası alev alev yandı - Son Dakika
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