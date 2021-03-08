Tekstil fabrikası alevlere teslim oldu - Son Dakika

Tekstil fabrikası alevlere teslim oldu
08.03.2021 18:05
- Tekstil fabrikası alevlere teslim oldu Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, bir tekstil fabrikasında çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
- Tekstil fabrikası alevlere teslim oldu
DENİZLİ - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, bir tekstil fabrikasında çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre; Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahalalsi 3125 Sokakta faaliyet gösteren tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda fabrikanın tamamını kapladı. Yangın esnasında içeride bulunan personeller kısa sürede tahliye edildi. Yangına müdahale eden çok sayıda itfaiye ekibi, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
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