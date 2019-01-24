Son Dakika Haberleri: Tekstil Fabrikası İşçileri Tekrar İşbaşı Yapıyor

Tekstil Fabrikası İşçileri Tekrar İşbaşı Yapıyor

1 saat önce

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde 100 kişinin istihdam edildiği tekstil fabrikasında işçiler tekrar işbaşı yapıyor.

Tekstil Fabrikası İşçileri Tekrar İşbaşı Yapıyor, System.String[]
Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde 100 kişinin istihdam edildiği tekstil fabrikasında işçiler tekrar işbaşı yapıyor.

Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, Repa tekstil'in İlçede Şubat ayının başından itibaren yeniden çalışma hayatına başlayacağını belirtti.

İlçede 3 yıldır faaliyet gösteren Repa Tekstil'in yetkilileri ile görüştüğünü ifade eden Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, " Avrupa'da yılbaşı tatilinin uzun sürmesi dolayısıyla üretime yaklaşık 2 ay ara veren Repa Tekstil Şubat ayının başından itibaren iş başı yapacaktır. Yaklaşık 100 kişinin istihdam edildiği tekstil fabrikamızın açılması için yaptığımız çalışmalar olumlu sonuç verdi. Repa Tekstil yetkililerine İlçemize ve bizlere gösterdik ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederim. Biz belediye olarak bize düşen görev olduğunda insanlarımızın ve işyerimizin arkasında durmaya ve onların önlerini açmaya gayret ediyoruz. Çünkü biz insanların mutluluğunu ve huzurunu önemsiyoruz. Üretken Belediyeciliğin en güzel örneği Pazarlar'dır" dedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:48 Kaynak: İHA

Kütahya, Pazarlar, Ekonomi
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