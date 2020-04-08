Tekstil fabrikasına kurduğu atölyede çalışanlarına marangozluğu öğretiyor - Son Dakika

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tekstil firması sahibi Erdoğan Kızıl, fabrikasına kurduğu atölyede çalışanlarına, bir meslek daha öğrenmelerini sağlamak için marangozluk eğitimi veriyor.

Kaynakçı çıraklığıyla başladığı iş hayatında tekstil fabrikası sahibi olan 54 yaşındaki Kızıl, çalışanlarına ve çevresindekilere örnek olmayı sürdürüyor.

Hobi olarak marangozluğa merak salan Kızıl, zamanla bunda ustalaşınca Hacıeyüplü Mahallesi'ndeki fabrikasında, çalışanlarına mesleği öğretmeye karar verdi.

Erdoğan Kızıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışanlarına faydalı olmak için marangoz atölyesini hayata geçirdiğini söyledi.

Kızıl, "Eskinden olduğu gibi tulumunu giymiş gençler yetişmesine vesile olmak istiyorum. Gençlerimiz hem okusun hem de zanaat sahibi olsun. Amacım bu." dedi.

Çalışanlarıyla yaptığı kuş kafesi, ev ve süs eşyalarından oluşan yaklaşık 3 bin parçayı atölyede sergilediğini anlatan Kızıl, şöyle konuştu:

"Okullarımıza, sosyal sorumluluk projesine destek vererek yaptığımız kuş kafeslerini armağan ettik. Fabrikamın duvarlarına da bunları astım. Tamamen gönüllülük esasıyla. Ayrıca fabrika bahçesinde mini tarım yapılması için alan hazırladım. Küçükbaş hayvanlar getirdim. Çalışanlarım burada tarımla tanıştı. Hayvancılığı da öğretmeye çaba gösteriyorum. Herkes çok memnun. İş arasında gelirler, tavuklara, keçi ve tavşanlara yiyecek verirler. Toprakta mahsulün nasıl yetiştiğini görürler. Üreticiliği gençlere sevdirmek istiyorum."