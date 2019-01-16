Tekstil Fabrikasında Çalışan 50 Kişi Sertifika
2 saat önce
Altıntaş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İşkur ortaklığıyla çalışan tekstil fabrikası kursiyerlerini ziyaret eden Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut, ilçede istihdamı arttırmak için tüm kurumlarla iş birliği içinde olduklarını belirtti.
Altıntaş
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İşkur ortaklığıyla çalışan tekstil fabrikası kursiyerlerini ziyaret eden Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut
, ilçede istihdamı arttırmak için tüm kurumlarla iş birliği içinde olduklarını belirtti.
Belediye Başkanı Ferit Karabulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halil Akbulut ile Altıntaş Moda
Tekstilde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.
Başkan Karabulut, yaptığı açıklamada, "Tekstil fabrikasında İşkur ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü marifeti ile ikinci gurubun üç aylık eğitim sertifikaları dağıtıldı. Emeği geçenlere teşekkürler. Kursiyerlerimize başarılar dilerim. Ocak ayı sonunda üçüncü gurup başlayacak inşallah" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:49 Kaynak: İHA
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