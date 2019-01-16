Son Dakika Haberleri: Tekstil Fabrikasında Çalışan 50 Kişi Sertifika

Tekstil Fabrikasında Çalışan 50 Kişi Sertifika

2 saat önce

Altıntaş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İşkur ortaklığıyla çalışan tekstil fabrikası kursiyerlerini ziyaret eden Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut, ilçede istihdamı arttırmak için tüm kurumlarla iş birliği içinde olduklarını belirtti.

Tekstil Fabrikasında Çalışan 50 Kişi Sertifika, System.String[]
Altıntaş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İşkur ortaklığıyla çalışan tekstil fabrikası kursiyerlerini ziyaret eden Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut, ilçede istihdamı arttırmak için tüm kurumlarla iş birliği içinde olduklarını belirtti.

Belediye Başkanı Ferit Karabulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halil Akbulut ile Altıntaş Moda Tekstilde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Karabulut, yaptığı açıklamada, "Tekstil fabrikasında İşkur ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü marifeti ile ikinci gurubun üç aylık eğitim sertifikaları dağıtıldı. Emeği geçenlere teşekkürler. Kursiyerlerimize başarılar dilerim. Ocak ayı sonunda üçüncü gurup başlayacak inşallah" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:49 Kaynak: İHA

Yaşam
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