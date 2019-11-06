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Son Dakika 3. Sayfa Tekstil fabrikasında korkutan yangın

Tekstil fabrikasında korkutan yangın

7 saat önce

Tekstil fabrikasında korkutan yangın 50 işçinin bulunduğu fabrikada kumaş dokuma makinesi patladıBURSA - Bursa'da 50 kişinin çalıştığı bir tekstil fabrikasında bulunan kumaş dokuma makinesi patladı.

Tekstil fabrikasında korkutan yangın

50 işçinin bulunduğu fabrikada kumaş dokuma makinesi patladı

BURSA - Bursa'da 50 kişinin çalıştığı bir tekstil fabrikasında bulunan kumaş dokuma makinesi patladı. Patlama ile beraber fabrikadan alevler yükseldi. Yangında tekstilde gece vardiyasında çalışan işçiler kumaşları kurtarmak için seferber oldu. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatin sonunda yangını kontrol altına aldı.

Alınan bilgiye göre Osmangazi İlçesi Demirtaş Mahallesinde kumaş imalatı yapılan tekstil fabrikasında bulunan makinelerin patlaması sonucunda yangın çıktı. İş yerindeki yangın kısa sürede büyüdü. Yangını gören işçiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken işçiler ise fabrikada bulunan kumaşları kurtarmak için seferber oldu. Ekipler yaklaşık 1 saatin sonunda fabrikadaki yangını kontrol altına aldı. Fabrika kullanılamaz hale gelirken yaklaşık 50 işçi evlerine gönderildi.

Tekstil fabrikasında korkutan yangın

Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:00 Kaynak: İHA
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