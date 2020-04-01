Tekstil fabrikasında yangın çıktı - Son Dakika

Tekstil fabrikasında yangın çıktı
12 dakika önce
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karacasu Ferhuş Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen durumu itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Hasar meydana
Fabrikanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapalı olduğu ve içeride kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 10:16 Kaynak: AA
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