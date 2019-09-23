Son Dakika Haberleri: Tekstil fabrikasında yangın - KIRKLARELİ
Son Dakika Güncel Haber

Tekstil fabrikasında yangın - KIRKLARELİ

38 dakika önce

Kırklareli'nde bir tekstil fabrikasında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Kırklareli'nde bir tekstil fabrikasında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Cumhuriyet Mahallesi Kofçaz yolundaki fabrikanın deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Polis ekipleri de bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Bölgede 112 Acil Servis ekipleri hazır bekletiliyor.

Tekstil fabrikasında yangın - KIRKLARELİ

Kırklareli, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Saman yüklü traktörün römorku benzin istasyonuna 200 metre kala alev aldı
Mısır'da cuma eylemlerinden bu yana yaklaşık 300 kişi gözaltına alındı Rüyasında gördüğü annesi için duamatik tasarladı Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine askeri araç sevkiyatı devam ediyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 02:03:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekstil fabrikasında yangın - KIRKLARELİ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]