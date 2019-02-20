Son Dakika Haberleri: Tekstil Fabrikasında Yeniden İşbaşı Yaptılar

Tekstil Fabrikasında Yeniden İşbaşı Yaptılar

19 dakika önce

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde 2015 yılında açılan ve 100 kişinin istihdam edildiği tekstil fabrikası 3 aylık aradan sonra yeniden iş başı yaptı.

Tekstil Fabrikasında Yeniden İşbaşı Yaptılar, System.String[]
Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde 2015 yılında açılan ve 100 kişinin istihdam edildiği tekstil fabrikası 3 aylık aradan sonra yeniden iş başı yaptı.

Pazarlar ilçesinde 3 aylık aradan sonra yeniden iş başı yapan Repa tekstil fabrikasında incelemelerde bulunan Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı ve işçiler ile sohbet etti.

İlçenin ekonomik dinamiklerinden biri olan tekstil fabrikasının yeniden tam kapasite ile iş başı yaptığını belirten Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, "İlçemizde yaklaşık 4 yıldır faaliyet gösteren ve 100 kişiye istihdam sağlayan tekstil fabrikasının 3 ay aradan sonra tekrar tam kapasite ile yeniden iş başı yapması halkımız tarafında büyük sevinçle karşılandı. Yaklaşık 100 kişinin istihdam edildiği tekstil fabrikamızın açılması için yaptığımız çalışmalar olumlu sonuç verdi. Repa Tekstil yetkililerine İlçemize ve bizlere gösterdik ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederim. Biz belediye olarak bize düşen görev olduğunda insanlarımızın ve işyerimizin arkasında durmaya ve onların önlerini açmaya gayret ediyoruz. Çünkü biz insanların mutluluğunu ve huzurunu önemsiyoruz. Üretken Belediyeciliğin en güzel örneği Pazarlar'dır" dedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:19 Kaynak: İHA

Pazarlar, Ekonomi
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