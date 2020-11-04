- Tekstil fabrikasında yangın 4 saattir söndürülemedi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yaklaşık 4 saat önce çıkan yangın henüz söndürülemedi.

Edinilen bilgiye göre, 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasının pamuk deposunda saat 10: 20 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekipleri tarafından alevlere müdahale edilmişti. Ekipler yaklaşık 4 saattir, fabrikadaki yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Yangının yan depolara sıçraması engelleyen ekipler, depoda bulunan pamuk balyaları nedeniyle alevlerin başladğı bölgedeki yangını kontrol altına almaya çorlanıyor.

Öte yandan yan depoda bulunan pamuklar ise fabrika işçileri tarafından boşaltılıyor.