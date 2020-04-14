Tekstil fabrikasını sağlıkçılar için tulum fabrikasına dönüştürdü - Son Dakika
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Tekstil fabrikasını sağlıkçılar için tulum fabrikasına dönüştürdü

7 saat önce

Tekstil fabrikasını sağlıkçılar için tulum fabrikasına dönüştürdü Günde 10 bin adet tulum ve ameliyat önlüğü üretiliyor Çalışanlarının büyük çoğunluğu kadınlardan oluşan fabrika maske üretmeye de hazırlanıyor Korona virüs tedbirleri kapsamında üretimini durduran Afyonkarahisar'ın...

Tekstil fabrikasını sağlıkçılar için tulum fabrikasına dönüştürdü

Günde 10 bin adet tulum ve ameliyat önlüğü üretiliyor

Çalışanlarının büyük çoğunluğu kadınlardan oluşan fabrika maske üretmeye de hazırlanıyor

AFYONKARAHİSAR - Korona virüs tedbirleri kapsamında üretimini durduran Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesindeki tekstil fabrikası, sağlık çalışanları için tulum ve ameliyat önlüğü üretiyor. Büyük oranda kadın istihdamı sağlayan fabrika maske üretimine de hazırlanıyor.

Çobanlar Belediye Başkanı Ali Altuntaş'ın destekleriyle bir iş insanı tarafından ilçeye kurulan ve uluslararası bir giyim markasına penye üretmeye üreten tekstil fabrikası, yeni tip Korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle antibakteriyel tulum ve ameliyat önlüğü üretmeye başladı. Büyük çoğunluğu kadınlardan oluşan fabrikada üretilen tulum, ve ameliyat önlükleri medikal firmalar aracılığıyla Türkiye'nin dört bir tarafındaki hastanelere ve sağlık çalışanlarına gönderiliyor. Günlük ortalama 10 bin ile 15 bin arasında tulum üreten fabrika, talep durumunda yurt dışına da ihracat yaparken yakın zamanda da maske üretimine başlayacak.

Günlük 10 bin adet üretim var

Çobanlar Belediye Başkanı Ali Altuntaş yaptığı açıklamada, fabrikanın Korona virüs tedbirleri kapsamında yaptığı üretime ara verdiğini söyledi. Şuan fabrikanın üretimini sağlık çalışanlarına yönelik sürdürdüğünü ifade eden Başkan Altuntaş şöyle devam etti:

"Yaklaşık günlük 10 bin tulum üretimi yapmaktalar. Tabi yakın zamanda fabrikamız maske üretimine de başlayacak. Burada dikilen ürünlerimiz zaman zaman Avrupa ülkelerine de gönderiliyor. Stoklarının durumuna göre gerek dünyaya gerek Avrupa'ya gerekse de Türkiye'deki hastanelerde çalışan sağlıkçılarımıza gönderim yapılıyor. Bu işi hanım kardeşlerimizin vasıtasıyla yapıyorlar."

Maske üretimine de başlayacağız

Fabrika Genel Müdürü Mahmut Çelik ise, ihracat yapan bir firma olduklarını söyledi. Korona virüs nedeniyle ihracatlarının durma noktasına geldiğini ifade eden Çelik: "Biz de bu anlamda istihdamı yürütebilmek için dezenfektan tulumları ve cerrahi önlükler üretmeye başladık. Sağlık Bakanlığı'yla şuanda istişare içerisindeyiz. Burada çalışan personellerimizi tamamen kendi bünyemizde eğittik. Eğitim sürecinin bitme noktasında dünyayı saran bir hastalık türemeye başladı. Bu noktada en azından hem sağlık çalışanlarımıza hem de dünyadaki sağlık çalışanlarına buradaki kardeşlerimizin de bir katkısı bir emeği olmuş oldu. Şuanda 110 çalışanımız var. Günlük ortalama 10 bin ile 15 bin arası tulum üretimi yapıyoruz. Yakın zamanda da günlük ortalama 20 bin ile 25 bin maske üretmeyi planlıyoruz" dedi.

Tekstil fabrikasını sağlıkçılar için tulum fabrikasına dönüştürdü

Çobanlar, Altuntaş, Afyon, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 03:10 Kaynak: İHA

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