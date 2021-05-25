Tekstil fabrikasının deposunda yangın - Son Dakika

Tekstil fabrikasının deposunda yangın

Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasının depo kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasının depo kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Erkenez Mahallesi'nde bir tekstil fabrikasının depo kısmında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sonrası alevler, bir anda büyüyerek depoyu kapladı. Çalışanların haber vermesiyle olay yerine itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü. Soğutma işlemlerinin sürdüğü yangında, depoda yer alan pamuk balyaları zarar görürken can kaybı yaşanmadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

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