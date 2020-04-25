Tekstil firmaları maske üretimine başladı - Son Dakika
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Tekstil firmaları maske üretimine başladı

6 saat önce

Tekstil firmaları maske üretimine başladı Tosya Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren tekstil firmaları makine parkuruna ilave makine yaparak maske üretimine başladı.

Tekstil firmaları maske üretimine başladı

KASTAMONU - Tosya Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren tekstil firmaları makine parkuruna ilave makine yaparak maske üretimine başladı.

Sosyal hayatı etkileyen korona virüs salgın hastalığı ekonomik alanda da önemli değişimlere neden oluyor. Tosya ilçesinde faaliyet gösteren tekstil firmaları salgın nedeniyle rotasını değiştirerek maske üretimine yöneldi.

"Günlük 300 bin adet maske üretimi"

Tosya Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren ve mont üretimi yapan İstanbul Merkezli Arena Park Tekstil makine parkurunu genişleterek korona virüs hastalığı ile mücadele kapsamında kullanılan ve olmazsa olmaz ürünlerden maske üretimi kararı aldı.

Korona virüs salgın hastalığında koruyucu olarak kullanılan ve olmazsa olmaz ihtiyaç maddelerinden maske üretimi için gerekli izinlerin alınmasının ardından üretime başlayan firma ilk etapta 150 bin adet üretimi için düğmeye bastı.

Maske üretimi kontrolünün Devlet Malzeme Ofisine devredilmesinin ardından üretimi iki katına çıkaracaklarının altını çizen girişimci iş adamı Kaan Tanrıverdi, ihracat odaklı çalışacaklarını aynı zamanda günlük üretimin yarısını devlete vereceklerini belirtti. Tanrıverdi kapasite artırımına gideceklerini günlük maske üretim kapasitesini 300 bine çıkararak 150 bini devlete, 150 binin ise yurt dışına ihracat yapılacağını söyledi. Tarnrıverdi, "Dünyada baş gösteren krona virüsü ile ilgili maske kampanyasına bizde elimizden gelen desteği vermek adına günde 150 bin adet maske dikecek şekilde parkurlarımızı hazırladık. İzinlerimizi aldık. Yalnız son zamanlarda baş gösteren malzeme sıkıntısından dolayı sistem değişikliğinden dolayı Devlet Malzeme Ofisi'ne gerekli başvurularımızı yaptık. 10 gün içinde gerekli belgelerimizi alacağız. Tahmin ediyoruz günlük 300 bin kapasiteye çıkacak. Bunun 150 bini devlete gidecek 150 bini de yurt dışına gidecek. İş yerimizde maksimum derecede hijyenle ilgili tedbirlerimizi elimizden geldiğince almaya çalışıyoruz. Hep beraber bu kaosun içinden hep beraber çıkacağımızı tahmin ediyoruz" diye konuştu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında çalışanların sağlığını korumak için tedbirleri üst düzeye çıkaran firma; çalışma alanını günlük dezenfekte ederken aynı hassasiyeti servis araçları ve taşıma araçlarında da gösteriyor.

Firmanın İnsan Kaynakları Müdürü İsmail Emre Berber, çalışanlara korona virüs hastalığına karşı hijyen ve korunmaya gerekli hassasiyetin gösterilmesi konularında tavsiyelerde bulunurken, personelin sabah ve akşam ateşleri ölçülerek günlük kayıt tutulduğunu söyledi.

Tekstil firmaları maske üretimine başladı

İstanbul, Tosya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 10:36 Kaynak: İHA

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