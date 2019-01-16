Son Dakika Haberleri: Tekstil Firmalarına Teşvikler Anlatıldı

Tekstil Firmalarına Teşvikler Anlatıldı

1 saat önce

Giresun'da faaliyet gösteren tekstil firmalarının yetkililerine istihdamla ilgili teşvikler anlatıldı.

Tekstil Firmalarına Teşvikler Anlatıldı, System.String[]
Giresun'da faaliyet gösteren tekstil firmalarının yetkililerine istihdamla ilgili teşvikler anlatıldı.

Valilik Toplantı Solununda, Vali Yardımcısı Metin Maytalman başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, bölgede kümeleşmeye giden sektörün temsilcilerine teşviklerle ilgili bilgi verildi.

Toplantıda mevcut istihdamın korunması, geliştirilmesi ve yeni istihdam imkanlarının oluşturulması için görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mustafa Sarı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Tosun, SGK İl Müdürü Erdal Özdemir ve firmaların yetkilileri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:04 Kaynak: AA

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