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Tekstil Firması 40 Personel Alacak - Son Dakika

Tekstil Firması 40 Personel Alacak

12.11.2021 10:39
Tekstil Firması 40 Personel Alacak

İş arayan ve işvereni buluşturmaya devam eden İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, İnegöl Organize Sanayi Bölgesinde hizmet veren Black Ram Tekstil firmasının bay-bayan 40 personel alımı yapacağını duyurdu

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İnegöl Belediyesi'nin 2018 yılı Kasım ayında iş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek adına kurduğu İstihdam Merkezi, üretim merkezi İnegöl'ün istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda bir yandan iş arayan vatandaşları havuzunda toplayıp bir yandan da eleman arayan firmalarla iletişimini sürdürerek doğru işe doğru kişiyi yönlendirme görevi üstlenen İstihdam Merkezi, tekstil alanında hizmet veren Black Ram Tekstil firmasında çalışacak 40 personel alımı yapılacak yeni bir iş duyurusu paylaştı.

BLACK RAM TEKSTİL BAY-BAYAN PERSONEL ALACAK

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezinden yapılan açıklamada, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetini sürdüren Black Ram Tekstil firmasında çalışmak üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstihdam Merkezimizle işbirliği yapan Black Ram Tekstil firması; tekstil üretiminde çalışacak vasıflı vasıfsız 18-45 yaş aralığında bay-bayan 40 personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 16 Kasım Salı günü saat 14.00'da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda alınacak. Yapılacak alımla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 153 hatları üzerinden ve 0 224 715 10 10 Nolu telefondan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezine ulaşabilirler."

İstihdam, İnegöl, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

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