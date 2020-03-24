Tekstil firması maske üretimine başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekstil firması maske üretimine başladı - Son Dakika

Tekstil firması maske üretimine başladı

6 saat önce

Beylikdüzü'nde bulunan 42 yıllık tekstil fabrikası sahibi Mahmut Küçükdoğan, ülkede yoğun bir maske talebi yaşanması üzerine fabrikasında tüm üretimi durdurarak maske üretmeye başladı.

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Beylikdüzü'nde bulunan 42 yıllık tekstil fabrikası sahibi Mahmut Küçükdoğan, ülkede yoğun bir maske talebi yaşanması üzerine fabrikasında tüm üretimi durdurarak maske üretmeye başladı. Günde 300 bin adet maske üretme kapasitesine ulaşan fabrika Türkiye ve Avrupa'nın maske ihtiyacını karşılıyor.

Türkiye'de de etkili olan korona virüs salgını nedeniyle en çok ihtiyaç duyulan ürünlerden maskeye ilgi her geçen gün artıyor. 42 yıldır tekstil ürünleri fabrikası bulunan Mahmut Küçükdoğan babadan, dededen kalma iş yerinde, dünyada korona virüsü vak'alarının yayılmasının ardından üretimi durdurarak, maske üretmeye başladı. Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi(BOSB) içerisinde bulunan fabrika Türkiye ve dünyadaki talepleri karşılama adına günde 300 bin adet maske üreterek korona virüsüne karşı alınan tedbirlere katkıda bulunuyor. Yaklaşık 100 kişinin çalıştığı fabrikada, maske taleplerini karşılamak adına zaman zaman vardiya sistemiyle çalışılıyor.

"GÜNDE 300 BİN ADET MASKE ÜRETİYORUZ"

Tüm dünyadan gelen maske taleplerini karşılamak için yoğun uğraş verdiklerini belirten Mahmut Küçükdoğan, "Babadan dededen bu güne tekstil işi yapıyoruz . Son 1,5 aydır maske üretimine tüm dünyadan yoğun bir talep olduğu için fabrikamızı maske üreten bir iş yerine çevirdik. Günde 250-300 bin dolaylarında maske üretimi yapıyoruz. Yurt içi ve yurt dışına talepler oldukça fazla. Devletimizin son günlerde aldığı kararlar çerçevesinde yurt dışına maske göndermemiz zorlaştı. Ancak Çin başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinden talep var. Türkiye'de aslında 80 milyona 8 kere yetecek maske üretimi yapılıyor şu an. İzin verilirse tüm dünyaya maske yollanarak hem iç piyasadaki ekonomik durgunluk azalır hem de ihracatımız artabilir. Maske gönderebilmemiz için artık özel izin gerekiyor. İspanya ve İtalya'dan da yoğun bir talep var. İç piyasadaki talebi karşılamak içinde elimizde yeterince maske var" diye konuştu.

(İHA)

Beylikdüzü, Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:30 Kaynak: İHA

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