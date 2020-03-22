Tekstil firması, yıkanabilir maske üretmeye başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekstil firması, yıkanabilir maske üretmeye başladı - Son Dakika

Tekstil firması, yıkanabilir maske üretmeye başladı

6 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde bir tekstil firması, koronavirüs salgını nedeniyle en önemli ihtiyaçlardan biri olan maske üretimine geçti.

Tekstil firması, yıkanabilir maske üretmeye başladı, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde bir tekstil firması, koronavirüs salgını nedeniyle en önemli ihtiyaçlardan biri olan maske üretimine geçti. Firmanın yönetim kurulu başkanı Ömer Özen, Sağlık Bakanlığı onaylı ürettikleri özel antibakteriyel kumaştan yaptıkları maskenin yıkanıp tekrar kullanma özelliği olduğunu söyledi.

Türkiye'de de etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle en çok ihtiyaç duyulan ürünlerden maskeye ilgi her geçen gün artıyor. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyette bulunan bir tekstil firması, özel kumaştan yıkanabilir maske üretimine geçti. Firmanın yönetim kurulu başkanı Ömer Özen, üretime geçtikleri maskenin en büyük özelliğinin yıkanabilir ve anti bakteriyel olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Koronavirüsten ötürü biz de hem kumaş imalatı hem de konfeksiyon yaptığımız için bu virüsle alakalı önlem almak adına anti bakteriyel bir kumaş ürettik. Bu ürettiğimiz antibakteriyel kumaştan maske imalatına da başladık. Ürünümüz 50 yıkamaya dayanıklı. Yani bir çorap gibi, bir giyim aksesuarı gibi, şapka gibi, eldiven gibi defalarca yıkanarak kullanılması mümkün. Bununla ilgili şu anda test sonuçlarımız da çıkmakta. Test raporlarımızı da alacağız. Bu şekilde üretimine başladık. Hem siparişlerin akışı hem de talebe göre üretimimizi yönlendireceğiz. Üzerinde kullandığımız antibakteriyel ürün Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış bir ürün. Bir evde çamaşırımızı, üstümüzü başımızı yıkadığımız gibi 50 defaya kadar yıkayıp tekrar kullanabiliriz. Bu şekilde antibakteriyel özelliği de devam etmekte. Biz kumaş üretiminden geldiğimizden ötürü bunu elastik bir kumaştan ürettik. Bu sayede kullanılırken de yüzü iyi bir şekilde kapatıp yanlardan herhangi bir açıklık bırakmadan daha iyi olduğunu düşünüyoruz. Daha iyi bir kullanıma ve nefes alıp vermede, konuşmada herhangi bir problem, sıkıntı da yaşatmıyor. Şu anda günlük üretim adedimiz 5 bin adet. Sipariş ve gidişata göre de artırabiliriz. Çünkü bizim bütün kumaş imalatı, apreleme ve konfeksiyon komple bünyemizde. Bununla birlikte de imalatımızı gelecek olan taleplere göre yönlendirmemiz mümkün."

'ÖNCELİKLE İÇ PAZAR'

Yaşanan süreçte maskeye büyük ilgi olduğunun altını çizen Ömer Özen, önceliğin iç pazarın olduğunu söyledi. Özen, "Bizi diğer maskelerden ayıran en belirgin özellik antibakteriyel olması. Tek kullanımlık maskelerde bildiğim kadarıyla bu özellik yok. ve 50 yıkamaya kadar da dayanıklı olması. Bu kullandığımız ürün Sağlık Bakanlığı'nın onayı olan bu ürünle birlikte hem de bizim kumaşımız dolayısıyla maskemiz 50 yıkamaya kadar antibakteriyel özeliğini kaybetmiyor. Ürettiğimiz ürünü piyasadakilerden ayıran en büyük faktör bu. Şu anki düzende maksimum kapasiteye çıktığımızda aylık yaklaşık, 1.5-2 milyon adetlik bir üretim kapasitesine sahip olabilecek yapıdayız. Kumaşını da kendimiz üretmemiz ve antibakteriyel apreyi de kendimiz uygulamamız sayesinde herhangi bir üretim yoğunluğunu da karşılayabilecek düzeydeyiz. Önceliğimiz iç pazar" diye konuştu.

'ANTİBAKTİRİYEL TORBA ÜRETİMİ YAPACAĞIZ'

Maskenin yanı sıra anti bakteriyel özelliği bulunan torba üretimi de yapacakları söyleyen Özen, "Antibakteriyel ürünle ilgili sadece maske noktasında değil taşıma çantası ile ilgili de imalatlarımız başladı. Bunu da anti bakteriyel özelliğe sahip bir çanta haline getirdik. Gıda malzemesi olabilir, giyim olabilir ne isterseniz bunun içinde antibakteriyel olacak şekilde taşıyabilirsiniz. Bunun için de AR-GE çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. ve daha başka kullanım alanlarına da bunu uygulamayı düşünüyoruz" dedi.


- Çerkezköytekirdağ
Organize Sanayi Bölgesi, Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Çerkezköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 08:41 Kaynak: DHA

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