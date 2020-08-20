Tekstil firmasından büyük beden koleksiyonu - Son Dakika

Tekstil firmasından büyük beden koleksiyonu

Hem rahat hem de şık olmak isteyen kadınlar için 'Büyük Beden Trendi Koleksiyonu' üreten DeFacto, elbiseden bluze, pantolondan tişörte geniş ürün yelpazesi ile büyük beden kadınlara farklı kombin imkanı sunuyor.

Tekstil firmasından büyük beden koleksiyonu, System.String[]

Hem rahat hem de şık olmak isteyen kadınlar için 'Büyük Beden Trendi Koleksiyonu' üreten DeFacto, elbiseden bluze, pantolondan tişörte geniş ürün yelpazesi ile büyük beden kadınlara farklı kombin imkanı sunuyor.

Zamansız spor şıklığın vazgeçilmezi pantolonlar ve rahatlığın vazgeçilmez parçası tişörtler ile büyük bedene hitap edilen koleksiyonda, çalışan kadınlar için gömlek ve etekler de yer alıyor.Her rengin ruhuna özgü kesim ve desenlerle tasarlanan DeFacto 2020 Büyük Beden Trendi Koleksiyonu'na mağazalar ve internet sitesinden ulaşılabiliyor.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 16:15

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tekstil firmasından büyük beden koleksiyonu - Son Dakika
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