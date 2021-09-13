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Tekstil Girişimcilik Platformu başvuruları bekliyor - Son Dakika

Tekstil Girişimcilik Platformu başvuruları bekliyor

13.09.2021 11:34
Tekstil Girişimcilik Platformu başvuruları bekliyor, System.String[]

Tekstil ve konfeksiyon sektörünün girişimcilik platformu "TechXtile Start-Up Challenge" bu yıl yeniliklerle üçüncü kez başlıyor.

Tekstil ve konfeksiyon sektörünün girişimcilik platformu "TechXtile Start-Up Challenge" bu yıl yeniliklerle üçüncü kez başlıyor. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği'nin (UTİB) sektörde yenilik kültürünü yaygınlaştırmak maksadıyla başlattığı proje kapsamında girişimciler 13 Eylül 2021 tarihinden itibaren projeleri ile başvuru yapabilecekler.

Ülkemizin birçok yeteneği ve hazine sayılabilecek zihni barındırdığına inandıklarını belirten UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, "Maksadımız tekstil ve hazır giyim alanındaki katma değer yaratabilecek fikirleri desteklemek. Girişimlerin potansiyel müşterilere ulaşabilmesinin önünü açmak. Teknoloji ve metotların üretime dahil edilmesi, yenilikçi ürünler tasarlanması, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi ve tekstil alanında ihracatta katma değerin artırılmasını desteklemek" dedi

TechXtile Start-UpChallenge'a 18 yaşını doldurmuş herkesin başvurabilmesini mümkün kıldıklarını kaydeden Engin. "Vereceğimiz eğitimlerle kendisini geliştirmek isteyen, projesini melek yatırımcılar ve Start-Up geliştiricileri ile buluşturmayı hedefleyen bütün girişimcilerimizi bekliyoruz" diye konuştu.

UTİB tarafından tekstil sektöründe 2009 yılında başlatılan ve 10 yıl boyunca 251 projenin iş birliğine dönüşmesine yol açan Ar-Ge Proje Pazarı, 2019 yılında TechXtile Start-Up Challenge adını aldı. Bu süreci " Bursa'da tekstil ve hazır giyim sektörüne yönelik bir girişimcilik ekosistemi oluşturmayı hedefledik" diye açıklayan UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, "2019 ve 2020 yılında TechXtile Start-Up Challenge adıyla sürdürdüğümüz programımız, Türkiye'nin tekstil sektörü odağındaki en önemli girişimcilik yarışması oldu. Pandemiye rağmen geçen yıl rekor bir artışla 174 projenin yarıştığı programımıza, kadın girişimcilerimizin ilgi göstermesi ile de dikkat çekti.

Sürekli yaşayan bir girişimcilik platformu haline gelen programımızı daha etkili kılmak için bu yıl yeni ve büyük bir adım daha attık. Mart ayında gerçekleştirdiğimiz çalıştay sonucunda 2021 yılında girişimcilik ile ilgili bütün faaliyetleri tek çatı altında toplayan bir girişimcilik platformuna dönüşümü sağladık. Paydaşlarımız Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon ihracatçıları Birliği (UHKİB), Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Arge Merkezi (BUTEKOM) işbirliğiyle yıl boyu sürecek ve birden fazla faaliyeti bünyesinde barındıracak 'TechXtile Platform' ile hem ferdi girişimcilerin hem de firmaların girişimcilik yönlerini ön plana çıkarmayı hedefliyoruz. Girişimci adaylarının projelerinin yarıştığı 'Start-Up Challenge'ın yanı sıra, firmaların inovatif çalışmalarını diğer paydaşlar nezdinde sergileyeceği ve yarışacağı 'İnovasyon Ligi', Ekosistemi geliştiren ve ilham veren 'Akıl-Fikir Buluşmaları', kıymetli eğitimleri içeren 'Akademi' son alarak da finalistlerin üyeliğiyle sürekli desteklendiği 'Members Club' ile kesintisiz yaşayan, tekstilde sürekli özelleşmiş bir girişimcilik platformu haline getirdik" diye konuştu.

AR-GE'ye yatırım ihracat birim fiyatını 8 dolara çıkardı

Ar-Ge ve inovasyonun yüksek katma değeri beraberinde getirdiğini belirten UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, "Doğrudan ve dolaylı olarak 2 milyonu aşkın kişiye istihdam sağlayan sektörümüz, ev tekstilinde dünyanın dördüncü, tekstilde ise Avrupa'nın üçüncü büyük ihracatçısı. Üretimde de Avrupa lideriyiz. Her yıl 15 milyonun üzerinde bir dış ticaret fazlası veren örnek ve başta gelen sektörlerden bir tanesiyiz. Kilogram başına ihracat birim fiyatını baktığımızda ise Türkiye ortalaması 1.12 dolar" dedi. - BURSA

Tekstil Girişimcilik Platformu başvuruları bekliyor
Tekstil Girişimcilik Platformu başvuruları bekliyor

Araştırma Geliştirme, Girişimcilik, Hazır Giyim, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tekstil Girişimcilik Platformu başvuruları bekliyor - Son Dakika Ekonomi


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