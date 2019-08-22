Son Dakika Haberleri: Tekstil hırsızlığına yönelik operasyon
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Tekstil hırsızlığına yönelik operasyon

1 saat önce

İstanbul'da bir tekstil atölyesinden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da bir tekstil atölyesinden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Küçükçekmece, Başakşehir ve Bağcılar'da 4 ayrı tekstil atölyesinde hırsızlık meydana gelmesi üzerine çalışma başlattı.

Polis, bölgede fiziki ve teknik çalışma yürütürken Halkalı'da bir tekstil atölyesinden hırsızlık meydana geldiği ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Polisin olay yerine geldiği gören iki şüpheli kullandıkları araçla polis aracına çarparak kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamaca sonucu 1 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli Doğuş K'nın emniyette 17 suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.

Şüphelinin Küçükçekmece'de girdikleri bir evden otomobil çalınması, Halkalı'daki tekstil atölyesinden 30 bin lira değerinde giysinin çalınması, Bağcılar'da iş yerinde 320 kot pantolon ile Başakşehir'deki bir tekstil atölyesinden 740 parça çocuk kıyafetinin çalınması olaylarının faillerinden olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Doğuş K. tutuklandı. Olaya karışan diğer şüphelinin yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin Halkalı'daki bir tekstil atölyesinden kıyafet çalma anları görülüyor.

Bağcılar, İstanbul, Halkalı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:32 Kaynak: AA
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